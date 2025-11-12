Công ty châu Âu lo sợ xe buýt Trung Quốc bị điều khiển từ xa

Các công ty vận tải Na Uy và Đan Mạnh tăng cường kiểm soát và đánh giá sau các thử nghiệm xe buýt do Trung Quốc sản xuất.

Một nhà điều hành vận tải công cộng hàng đầu của Na Uy cho biết sẽ áp dụng các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt hơn và tăng cường các biện pháp chống tin tặc sau khi một cuộc thử nghiệm trên xe buýt điện mới do Trung Quốc sản xuất cho thấy nhà sản xuất có thể tắt chúng từ xa.

Nhà điều hành vận tải Ruter công bố kết quả thử nghiệm cách đây hai tuần cho thấy nhà sản xuất xe buýt Trung Quốc Yutong đã truy cập vào hệ thống điều khiển của họ để cập nhật phần mềm và chẩn đoán. "Về lý thuyết, điều này có thể bị khai thác để tác động đến xe buýt", Ruter nói.

Xe buýt Yutong do Trung Quốc sản xuất trong quá trình thử nghiệm hệ thống liên lạc của xe vào ngày 14/8 tại Sandvika, Na Uy. Ảnh: Ruter

Các cuộc thử nghiệm - với xe buýt được lái trong các mỏ ngầm để loại bỏ tín hiệu bên ngoài - đã được thực hiện trên cả xe buýt Yutong hoàn toàn mới và xe buýt ba năm tuổi của nhà sản xuất xe buýt Hà Lan VDL. Kết quả cho thấy xe buýt Hà Lan không có khả năng thực hiện cập nhật phần mềm qua mạng, trong khi xe buýt do Trung Quốc sản xuất thì có.

Tờ Guardian trích dẫn một tuyên bố từ công ty Trung Quốc cho biết họ "tuân thủ nghiêm ngặt" luật pháp và quy định nơi xe của họ hoạt động. Tuyên bố cho biết dữ liệu về xe buýt của họ được lưu trữ tại Đức.

Tờ báo dẫn lời một phát ngôn viên giấu tên của Yutong cho biết dữ liệu được mã hóa và "chỉ được sử dụng cho mục đích bảo trì, tối ưu hóa và cải tiến liên quan đến xe cộ nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ sau bán hàng của khách hàng".

Theo trang web của Yutong, công ty đã bán được hàng chục nghìn xe trên khắp châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh và khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những thập kỷ gần đây.

Nghiên cứu này khơi dậy một phần do lo ngại về vấn đề giám sát, vào thời điểm nhiều quốc gia ở châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu về người tiêu dùng và hoạt động từ xa.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhà sản xuất có quyền truy cập kỹ thuật số trực tiếp vào từng xe buýt để cập nhật phần mềm và chẩn đoán, theo Ruter. Công ty này vận hành một nửa hệ thống giao thông công cộng của Na Uy.

Những lo ngại về việc điều khiển xe điện từ xa không phải mới. Vào tháng 1, các cơ quan quản lý Mỹ đã mở một cuộc điều tra đối với Tesla sau các báo cáo về các vụ tai nạn liên quan đến việc sử dụng công nghệ của công ty, cho phép tài xế điều khiển xe từ xa để quay lại vị trí của họ hoặc di chuyển đến một địa điểm khác, thông qua một ứng dụng điện thoại.

Xe buýt Yutong do con người vận hành, không phải là phương tiện không người lái như taxi và xe đưa đón ở những nơi như California và Trung Quốc.

Tại Đan Mạch, công ty vận tải Movia cho biết đang xem xét các đánh giá rủi ro liên quan đến an ninh mạng và gián điệp trên các tuyến xe buýt theo lịch trình, cũng như các biện pháp khả thi để ngăn chặn tin tặc, sử dụng sai dữ liệu và nguy cơ vô hiệu hóa xe buýt.

Movia cho biết chính quyền Đan Mạch chưa phát hiện bất kỳ trường hợp xe buýt nào bị vô hiệu hóa, nhưng họ đang tìm cách loại bỏ các lỗ hổng bảo mật, theo AP.

Những phát hiện mới, theo Movia, đã được các cố vấn từ Đại học South-Eastern Norway trình bày tại hội nghị giao thông InformNorden và cho thấy cả tin tặc lẫn nhà cung cấp đều không thể kiểm soát được xe buýt.

Camera trên xe buýt không được kết nối internet, vì vậy không có nguy cơ truyền hình ảnh hoặc video từ xe buýt, Ruter, công ty sở hữu hơn 100 xe buýt Yutong trong đội xe, cho biết. Vì vậy, xe buýt không thể được vận hành từ xa.

Tuy nhiên, nhà sản xuất có thể truy cập hệ thống điều khiển pin và nguồn điện thông qua mạng di động. Điều này có nghĩa là về mặt lý thuyết, xe buýt "có thể bị nhà sản xuất dừng hoặc ngừng hoạt động".

Công ty Na Uy cho biết họ đang ứng phó bằng cách áp dụng các quy định an ninh nghiêm ngặt hơn trong quá trình mua sắm trong tương lai, phát triển tường lửa đảm bảo kiểm soát cục bộ và ngăn chặn tin tặc, đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng về các yêu cầu an ninh mạng rõ ràng.

Công ty cũng đang thực hiện các bước để trì hoãn tín hiệu đến, "để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về các bản cập nhật được gửi trước khi chúng đến xe buýt".

Mỹ Anh