Công ty châu Âu đầu tiên đông lạnh xác chờ hồi sinh

Công ty khởi nghiệp Tomorrow Bio ở Đức hứa hẹn cung cấp cho khách hàng cơ hội đông lạnh xác khi chết để họ có thể hồi sinh trong tương lai khi công nghệ đủ tiên tiến.

Thi thể bệnh nhân sẽ được lưu trữ trong bể chứa đầy nitrogen lỏng. Ảnh: Tomorrow Bio

Dù có chi phí 216.000 USD nếu đông lạnh toàn thân hoặc 80.000 USD nếu chỉ đông lạnh não, phòng thí nghiệm bảo quản đông lạnh đầu tiên ở châu Âu rất đắt khách, theo Mail. Công ty thành lập vào năm 2020 đã đông lạnh xác 6 người và 5 vật nuôi, với 650 thành viên trả phí đang chờ tới lượt họ. Fernando Azevedo Pinheiro, nhà đồng sáng lập công ty, chia sẻ ông tin tưởng có thể chứng kiến bảo quản đông lạnh an toàn và hồi sinh tổ chức phức tạp trong đời.

Bảo quản đông lạnh bao gồm đông cứng một người qua đời gần đây. Thông qua hạ nhiệt độ cơ thể xuống - 198 độ C, bảo quản đông lạnh hướng tới giữ cơ thể ở tình trạng như vừa mới chết. Sau đó, trong tương lai, bệnh nhân đã chết có thể tỉnh lại và được điều trị khỏi căn bệnh khiến họ tử vong.

Lợi thế chính của Tomorrow Bio để mời gọi khách hàng là họ có thể được bảo quản xác nhanh chóng sau khi chết. "Chúng tôi là công ty đông lạnh đầu tiên và duy nhất cung cấp bảo vệ lạnh tại hiện trường. Điều này có nghĩa chúng tôi bắt đầu quá trình bảo quản đông lạnh ngay lập tức sau khi bệnh nhân được tuyên bố tử vong, sử dụng xe cứu thương cải tiến hoạt động như phòng phẫu thuật di động", Pinheiro giải thích.

Do tốc độ là yếu tố thiết yếu, Tomorrow Bio triển khai một loạt đội dự phòng, ổn định và vận chuyển (SST) ở Berlin, Amsterdam, và Zurich. Khi có bệnh nhân qua đời, các đội này sẽ tới nhận xác bệnh nhân khi bác sĩ cho phép. Họ sẽ đặt thi thể trong bồn băng đồng thời cung cấp mát xa tim và oxy để làm chậm ảnh hưởng của quá trình phân hủy.

Thậm chí trước khi tới cơ sở lưu trữ dài hạn, đội ngũ của Tomorrow Bio tìm cách đưa nhiệt độ cơ thể xuống -80 độ C. Thông thường, nếu cơ thể đột ngột hạ nhiệt tới mức này, nước trong tế bào sẽ đông cứng và nở thành tinh thể băng, phá hủy mô xung quanh. Để tránh điều đó, những công ty đông lạnh như Tomorrow Bio sử dụng quá trình gọi là bảo vệ lạnh. Quá trình như vậy bao gồm một cuộc phẫu thuật, trong đó các chuyên gia thay thế dịch cơ thể bằng chất bảo vệ lạnh, về cơ bản là chất chống đông theo tiêu chuẩn y tế, đồng thời giảm nhiệt độ cơ thể, Pinheiro giải thích.

Sau khi được bảo quản an toàn trên đường, thi thể khách hàng được chuyển tới cơ sở lưu trữ dài hạn ở Thụy Sĩ do tổ chức liên kết với công ty là Hiệp hội công nghệ trì hoãn sinh học châu Âu sở hữu. Tại đây, thi thể khách hàng được làm lạnh dần tới -196 độ C trong 10 ngày trước khi chuyển sang chỗ mới là bể thép cao 3,2 m cách nhiệt bằng chân không chứa đầy nitrogen lỏng. Do những bể chứa này không cần điện để duy trì độ lạnh, công ty cho biết thi thể khách hàng có thể được bảo quản vĩnh viễn trong tương lai chừng nào nitrogen lỏng vẫn được bổ sung thường xuyên.

Về lý thuyết, bệnh nhân có thể chờ đợi an toàn hàng trăm năm dưới sự chăm sóc của công ty cho tới khi công nghệ đủ tiên tiến. Nếu Tomorrow Bio phá sản hoặc biến mất, thi thể sẽ được giao cho tổ chức liên kết khác là Tomorrow Patient Care Foundation. Tính đến nay, khoảng 650 người đã đăng ký thành viên để có đội SSD chờ sẵn, bao gồm 149 người ở Đức, 30 người ở Pháp và 30 người ở Anh, theo dữ liệu năm 2023 của công ty. Tomorrow Bio đang lên kế hoạch mở rộng sang thị trường Mỹ vào năm 2025.

An Khang (Theo Mail)