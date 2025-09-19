Công ty cà phê trả cổ tức 48.000 đồng một cổ phiếu

Vinacafé Biên Hòa - công ty con chuyên bán cà phê của Tập đoàn Masan - chốt ngày trả cổ tức bằng tiền với mức 48.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF) vừa thông báo ngày 8/10 sẽ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024. Tỷ lệ chi trả là 480% mệnh giá, tức mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu VCF sẽ nhận về 48.000 đồng.

Với hơn 256,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ phải chi gần 1.276 tỷ đồng. Tuy nhiên, số cổ tức trên chủ yếu được rót về công ty mẹ Tập đoàn Masan (MSN). Tính đến cuối tháng 7, Vinacafé Biên Hòa có 538 cổ đông, riêng Masan Beverage (công ty con của Masan Consumer thuộc MSN) nắm 98,78% vốn.

Như vậy, "đế chế" hàng tiêu dùng của ông Nguyễn Đăng Quang sẽ nhận về hơn 1.260 tỷ đồng cổ tức lần này. Số tiền hơn 15 tỷ còn lại sẽ được chia cho 537 cổ đông nhỏ lẻ.

Sản phẩm Vinacafé Biên Hòa trên kệ siêu thị ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Vinacafé Biên Hòa thường xuyên chia cổ tức, không ít năm đưa ra tỷ lệ khủng. Đỉnh điểm năm 2017, họ chia cổ tức bằng tiền với mức 66.000 đồng cho một cổ phiếu hay các năm 2019, 2020, 2021, 2024 chi trả quanh 24.000-25.000 đồng.

Để có được chính sách phân chia lợi nhuận như trên, VCF đã kinh doanh rất hiệu quả với mức lãi duy trì hàng trăm tỷ đồng từ năm 2007. Năm trước, họ báo doanh thu khoảng 2.556 tỷ đồng, tăng gần 9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 1%.

Tuy nhiên bước sang nửa đầu năm nay, Vinacafé Biên Hòa có doanh thu gần 1.309 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 249 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 33%. Nhờ mức lợi nhuận tích thêm kỳ này, tổng lãi lũy kế của doanh nghiệp được nâng lên gần 1.635 tỷ đồng.

Vinacafé Biên Hòa tiền thân là nhà máy cà phê Coronel được thành lập từ năm 1968 tại Đồng Nai. Công ty hoạt động với 3 nhà máy, tổng công suất trên 4.000 tấn mỗi năm. Sản phẩm nổi tiếng của họ là Vinacafé - cà phê hòa tan đầu tiên do người Việt sản xuất, ngũ cốc dinh dưỡng B'fast.

Năm 2011, Masan Consumer đã thâu tóm VCF và trở thành công ty mẹ. Từ đó, doanh nghiệp này dần mở thêm nhiều dòng thức uống như cà phê Wake-up, cà phê hòa tan Phil, nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247... Họ cũng xuất khẩu ra thị trường quốc tế như Trung Quốc, Mỹ, Canada, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Mã chứng khoán VCF của Vinacafé Biên Hòa là cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn HoSE và xếp thứ 2 toàn thị trường, chỉ sau F88. Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, VCF đã sớm tăng kịch trần lên 358.400 đồng một đơn vị, tăng hơn 70% so với cuối năm. Tuy nhiên, cổ phiếu này có thanh khoản không cao, thường xuyên giữ quanh vài trăm đến vài nghìn đơn vị mỗi phiên do cơ cấu cổ đông rất cô đặc.

Với việc Masan Consumer chiếm 98,79% tại VCF, công ty hiện không đáp ứng quy định là doanh nghiệp đại chúng. Luật Chứng khoán 2024 nêu rõ doanh nghiệp đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tất Đạt