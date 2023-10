Công ty Botania nhận giải 'Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất châu Á năm 2023'

Công ty Botania được trao giải tại lễ công bố Asia Award trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế quốc tế châu Á lần thứ VI 2023.

Công ty đoạt giải nhờ nỗ lực đưa sản phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng về Việt Nam, kết nối với các chuyên gia đầu ngành, đội ngũ dược sĩ được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao để tư vấn, đồng hành cùng người bệnh.

Lễ trao giải "Asia Award" diễn ra trong chương trình Diễn đàn Kinh tế quốc tế châu Á lần thứ VI năm 2023 với chủ đề "Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam–Singapore-ASIA thịnh vượng", do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế, Liên hiệp các Hội UNESCO châu Á – Thái Bình Dương, Trung tâm phát triển doanh nghiệp và thương hiệu cùng các Bộ, ban, ngành và các tổ chức quốc tế uy tín trên toàn cầu bảo trợ.

Đại diện công ty Botania nhận giải "Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất châu Á 2023". Ảnh: Botania

Buổi lễ diễn ra ngày 6/10/2023 tại Singapore, có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước như: TS Bernard Yeo (Hon.PhD), nhà nghiên cứu, người sáng lập UCM Human Profiling; TS Marcuz Tân, Raffles Financial Group and Victoria Financial Group in Singapore; bà Bùi Thu Ling, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Singapore; TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á.

Có nhiều tiêu chí cốt lõi để các doanh nghiệp được nhận danh hiệu Thương hiệu được tin dùng nhất ASIA năm 2023. Trong đó, doanh nghiệp phải là đơn vị tiêu biểu về các mặt: năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, ngành và đất nước. Công ty có thương hiệu, sản phẩm được người tiêu dùng nhận diện trên thị trường. Sản phẩm, dịch vụ có độ an toàn cao và tiện lợi theo tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý. Giá cả cần hợp lý, chính sách khuyến mại, bảo hành tốt; có ý thức xây dựng thương hiệu, tích cực chống hàng giả, hàng kém chất lượng...

Nỗ lực của Botania

Theo đại diện Botania, giải thưởng này không đến do may mắn, là kết quả nỗ lực 15 năm nỗ lực, tận tâm mang tới cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt. Trong đó, Botania chú trọng hàng đầu về chất lượng. Những sản phẩm được phân phối phải chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhập khẩu nguyên lọ từ Mỹ và Canada. Sản phẩm được sản xuất từ nhà máy sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại và đạt chuẩn GMP của Tổ chức Y thế thế giới (WHO), Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ.

Tên gọi "Botania" có nghĩa là "thực vật", sản phẩm Botania phân phối đều được chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, ví dụ BoniDiabet, BoniHappy, BoniSleep, BoniVein, BoniBrain, BoniMen, BoniGut, BoniBaio, BoniSeal, BoniDetox, BoniKiddy, BoniAncol, BoniHair...

Công ty Botania nhận giải thưởng cùng những doanh nghiệp khác. Ảnh: Botania

Công ty luôn không ngừng đào tạo đội ngũ dược sĩ, để khách hàng nhận được tư vấn nhiệt tình và chính xác nhất. Từ đó, công ty giúp khách hàng có thêm niềm tin và động lực để mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật.

Công ty tham gia vào công tác xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là sứ mệnh và văn hóa cần thực hiện.

"Nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất ASIA năm 2023 do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế xây dựng là minh chứng cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng mà Botania mang tới cho người bệnh, xứng đáng trở thành địa chỉ tin cậy để người bệnh đặt trọn niềm tin và sức khỏe của mình", đại diện Botania nói.

Cúp và bằng khen giải thưởng Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất châu Á. Ảnh: Botania

Năm 2023 kỷ niệm 15 năm thành lập công ty Botania. Công ty đang vươn mình trở thành đơn vị phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe hàng đầu Việt Nam và ngang tầm khu vực, đã có nhiều thành tích khác như: Top 10 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam năm 2021; Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu tin dùng năm 2018; nhiều năm liền đạt Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội thực phẩm chức năng trao tặng...

Các giải thưởng danh giá này không chỉ là sự công nhận của các cơ quan chức năng, các hiệp hội uy tín trong nước và quốc tế mà còn là nguồn động viên to lớn để cán bộ, nhân viên công ty Botania tiếp tục làm việc, cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty, đất nước và sức khỏe người bệnh.

(Nguồn: Công ty TNHH thương mại Botania)