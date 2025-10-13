Công ty Âu Á đồng hành Bệnh viện Phụ sản trung ương chăm sóc cộng đồng

Công ty Cổ phần Thương mại Âu Á (Euro Asia Trade JSC) trao 2.100 phần quà tới các mẹ và bé của khoa Sản cùng các y bác sĩ, cán bộ đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Hoạt động nằm trong chương trình "Trung Thu yêu thương" do ba thương hiệu Bimunica, ETU và Eurostore trực thuộc Công ty Âu Á (Euro Asia Trade JSC) phối hợp bệnh viện tổ chức.

Đại diện Công ty Âu Á tới tận phòng nội trú khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tặng quà cho các mẹ và bé. Ảnh: Euro Asia

Đại diện Công ty Âu Á cho biết, bên cạnh là hoạt động chia sẻ trong dịp Tết đoàn viên, chương trình đánh dấu bước khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài trong các dự án của công ty và Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tương lai.

"Chúng tôi tin rằng mỗi dự án nhỏ đều có thể tạo nên giá trị lớn cho cộng đồng. 'Trung Thu yêu thương' chỉ là khởi đầu cho chuỗi hoạt động cộng đồng sắp tới, hướng tới mục tiêu lâu dài: chăm sóc toàn diện sức khỏe, tinh thần và tương lai của các gia đình Việt", đại diện công ty cho biết.

Món quà được trao tặng trong sự kiện "Trung thu cho em". Ảnh: Euro Asia

Với tinh thần "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng", ba thương hiệu dù có sứ mệnh riêng, đều hướng đến giá trị chung bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các gia đình Việt. Trong đó, Bimunica - thương hiệu chăm sóc da cho bé, được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia và bác sĩ từ CGMD Eco LLC (Mỹ), mang đến các sản phẩm tắm gội, dưỡng da an toàn, lành tính cho làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh.

ETU là viên giặt ứng dụng công nghệ Nhật Bản, mang lại giải pháp giặt giũ an toàn, tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho các gia đình hiện đại.

Eurostore - nền tảng phân phối hàng nhập khẩu chính hãng, cung cấp sản phẩm chất lượng quốc tế với giá cả hợp lý, giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận các sản phẩm toàn cầu.

Các cán bộ y tế của bệnh viện chụp hình cùng món quà từ Âu Á. Ảnh: Euro Asia

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ thêm, việc đồng hành với Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện các hoạt động cộng đồng thể hiện cam kết trách nhiệm xã hội của Âu Á, xuất phát từ tình yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Sự đồng hành thể hiện tinh thần mà công ty luôn theo đuổi "Vì cộng đồng - Vì mầm non tương lai".

Diệp Chi