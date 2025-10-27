Công ty AI của con gái út Bill Gates thu hút sự chú ý

Phia, công ty AI do Phoebe Gates đồng sáng lập, huy động được hơn 8 triệu USD, còn ứng dụng cùng tên hiện đạt 600.000 người dùng.

Phia được thành lập bởi Phoebe Gates và Sophia Kianni, đều 23 tuổi, với mục tiêu phát triển ứng dụng di động và tiện ích mở rộng trên trình duyệt (extension). Chức năng chính của Phia là so sánh giá mặt hàng thời trang trên khoảng 40.000 website liên kết, giúp người dùng tìm kiếm ưu đãi và đưa ra quyết định mua hàng có ý thức hơn về môi trường.

Công cụ AI này hướng đến phân khúc trẻ, chủ yếu Gen Z và Gen Alpha. "Chúng tôi đang học đại học, bị ám ảnh bởi mua sắm và cũng là người dùng của sản phẩm này", Phoebe nói.

Phoebe Gates (trái) và đồng sáng lập Phia Sophia Kianni. Ảnh: Instagram/Phoebe Gates

Đây là dự án kinh doanh đầu tiên của Phoebe và Sophia, đang tạo tiếng vang với giới đầu tư ở Thung lũng Silicon. Kể từ khi gọi vốn hồi tháng 4, công ty đã huy động được 8 triệu USD ở vòng hạt giống.

Phoebe là con gái út của tỷ phú Bill Gates và Melinda French Gates. Cả hai ly hôn năm 2021 sau 27 năm chung sống. Theo Business Insider, dù có cha là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, thành công bước đầu của Phia hoàn toàn nhờ vào năng lực của hai nhà đồng sáng lập, không liên quan đến sự hỗ trợ của gia đình.

Hai người có ý tưởng phát triển Phia khi đang học tại Đại học Stanford, sau đó thành lập công ty vào tháng 1/2023, nhưng đến tháng 4 mới ra mắt chính thức. Ban đầu, Phoebe muốn bỏ học để chuyên tâm cho startup, như cách cha mình đồng sáng lập Microsoft, nhưng bị ông phản đối.

Trong podcast The Burnouts hồi tháng 4, Phoebe kể lại: "Tôi thực sự chưa bao giờ nghe cha nói về sự khởi đầu của Microsoft. Tôi hầu như chỉ nhớ ông ấy nói về quỹ từ thiện. Khi tôi muốn mở công ty, ông ấy hỏi: Con có chắc chắn muốn làm điều này không? Con cần phải hoàn thành bằng cấp, không thể cứ thế bỏ học và lập công ty được".

Phoebe cho biết khi đó cô cảm thấy phải chứng tỏ bản thân, nhất là khi xuất thân từ gia đình giàu có. "Thật khó khăn khi bạn là sinh viên năm nhất và không có kinh nghiệm, chẳng có gì cả", cô kể. Cuối cùng, cô hoàn thành chương trình học từ xa vào năm 2024 với tấm bằng chuyên ngành sinh học, trước khi dành toàn thời gian cho Phia.

Với thành công ban đầu, Phoebe và Sophia cho biết đã đúc kết được những bài học lãnh đạo, từ đó định hình con đường riêng. Theo cô, kể cả sáng lập, việc tự sa thải mình là điều nên làm nếu muốn công ty phát triển. Khi thành lập Phia, cả hai nghĩ họ phải tự làm mọi thứ. Việc thừa nhận mình không phù hợp với công việc là điều hoàn toàn bình thường. Chẳng hạn, Phoebe chuyên về nghiên cứu sinh học con người, còn Sophia về khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, cả hai vẫn học kỹ năng xử lý công việc kế toán và thuế của công ty khởi nghiệp những ngày đầu.

"Đến một lúc, bạn phải từ bỏ một số thứ, đồng thời tin tưởng vào đội ngũ của mình", Sophia nói. "Mọi thứ đều quay trở lại với đội ngũ mà bạn xây dựng".

Phia có 13 nhân viên. Phoebe cho biết công ty khuyến khích nhân viên sử dụng AI, xem đây là công cụ "siêu tăng tốc" quy trình làm việc. AI hiện đảm nhận viết email, lập trình Vibe Coding hay hoàn thiện bài phát biểu. Hồi tháng 6, Sophia từng tiết lộ công ty sử dụng ChatGPT để phân tích điểm chung của các video lan truyền trên mạng, sau đó sử dụng để "tái tạo nội dung" cho riêng mình.

Theo Sophia, điều hành công ty nên tập trung vào toàn cục, cho phép "những ngọn lửa nhỏ cháy lên". "Việc cho phép những 'ngọn lửa nhỏ' nghe có vẻ trái ngược khi điều hành doanh nghiệp, nhưng bạn không thể lúc nào cũng lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt", cô nói. "Kỹ năng tốt nhất thực sự có thể học được là khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên một cách hiệu quả. Có một đám cháy nhỏ, không có nghĩa bạn phải tập trung thời gian và năng lượng vào để xử lý nó".

Bảo Lâm tổng hợp