Công ty 4 Oranges tặng học bổng cho sinh viên Long An

Công ty 4 Oranges Co. Ltd tặng 400 học bổng trị giá 1,4 tỷ cùng đồ bảo hộ cho tân sinh viên, học sinh hiếu học hoàn cảnh khó khăn.

Trong 400 học bổng của Công ty 4 Oranges Co. Ltd trị giá 1,4 tỷ đồng có 300 suất học bổng cho học sinh Trung học phổ thông trị giá mỗi suất 3 triệu đồng; 100 suất cho tân sinh viên đỗ vào Đại học, Cao Đẳng năm 2020 sau kỳ thi THPT quốc gia.

Ông Nguyễn Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi Lễ trao học bổng cho học sinh hiếu học tỉnh Long An năm 2020 tổ chức ngày 13/9.

Học bổng và tặng phẩm được trao tặng thông qua đại diện lãnh đạo tỉnh Long An và đại diện Hội Khuyến học tỉnh Long An. Sau đó, Hội khuyến học sẽ phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh, cùng các trường để trao học bổng đến các em học sinh và sinh viên hiếu học của tỉnh Long An tại mỗi khu vực. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà tài trợ không trao quà tận tay cho học sinh, sinh viên để tuân thủ các quy định về ngừa và phòng tránh lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Chính phủ.

13 năm qua, Công ty 4 Oranges Co. Ltd đã tặng hơn 5.400 suất học bổng, 5.000 mũ bảo hiểm và ba lô cho học sinh hiếu học tỉnh Long An, tổng giá trị trên17 tỷ đồng.

Ông Smit Cheancharadpong, Chủ tịch Công ty 4 Oranges Co. Ltd cho biết: "Chúng tôi mong muốn góp sức vào sự phát triển chung của đất nước Việt Nam, bằng hành động cụ thể để sẻ chia bớt phần nào những khó khăn với các bậc phụ huynh. Hàng năm chúng tôi tổ chức tặng cho các em học sinh, sinh viên hiếu học những suất học bổng, để các em có điều kiện thuận lợi hơn, khi bước vào năm học mới".

Ông Smit Cheancharadpong, đại diện Công ty 4 Oranges Co. Ltd trao học bổng 1,4 tỷ đồng cho lãnh Đạo tỉnh Long An và Hội Khuyến học tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An chia sẻ, Công ty 4 Oranges Co. Ltd hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho tỉnh bằng những đóng góp thiết thực đối với công tác giáo dục. Năm 2020, dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng doanh nghiệp vẫn hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, để các em được tiếp tục đến trường. Lãnh đạo tỉnh biết ơn tấm lòng hảo tâm của công ty.

Tỉnh Long An trao bằng khen cho đại diện Công ty 4 Oranges Co. Ltd.

Bên cạnh đó, Công ty 4 Oranges Co. Ltd còn tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tài trợ xã hội, như: Xây nhà tình thương cho đồng bào khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông qua chương trình "Nâng CánhƯớc Mơ" phát sóng trên kênh truyền hình VTV8 Đà Nẵng. Trước đó, Công ty 4 Oranges Co., Ltd cũng tài trợ các hoạt động mổ tim cho trẻ em nghèo bệnh tim bẩm sinh, ủng hộ chương trình mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho người nghèo tại TP HCM. Hưởng ứng Lễ phát động "Chung tay cùng Việt Nam chống dịch Covid-19", Công ty 4 Oranges Co., Ltd ủng hộ Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 10 tỷ đồng để tăng cường biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

