'Công tử Bạc Liêu' cùng loạt phim Hollywood ra rạp tháng 12

Phim Việt "Công tử Bạc Liêu", "Chị dâu", "Kính vạn hoa" cùng tác phẩm Hollywood "Mufasa" và "Nhím Sonic 3" công chiếu trong nước tháng 12.

Công tử Bạc Liêu

Trailer 'Công tử Bạc Liêu' Trailer "Công tử Bạc Liêu". Video: Xưởng phim màu hồng

Khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Hài, chính kịch

Phim của đạo diễn Lý Minh Thắng xoay quanh nhân vật Ba Hơn - vốn là công tử nổi tiếng chơi ngông ở miền Nam đầu thế kỷ 20. Sau khi du học từ Pháp trở về, anh khao khát chứng minh bản thân, mong giúp công việc ngân hàng của cha phát triển. Dù vậy, ông Hội đồng Lịnh xem việc làm của con là hành động phá của, từ chối cung cấp vốn cho anh làm ăn. Cao trào xung đột là khi Ba Hơn cho rằng không được cha xem trọng, bị Hội đồng Lịnh từ mặt.

Kịch bản lấy cảm hứng từ nhiều nhân vật có thật. Vai Hội đồng Lịnh có nguyên mẫu là ông Trần Trinh Trạch, một trong bốn đại điền chủ của miền Nam xưa (Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Trạch). Con ông - "công tử Bạc Liêu" - tên thật là Trần Trinh Huy (1900-1974), nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20 bởi lối ăn chơi phóng khoáng. Ngoài vua Bảo Đại, Ba Huy là người sở hữu máy bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Tạo hình nhân vật của Hoa hậu Thiên Ân (phải) và diễn viên Công Dương trong phim "Công tử Bạc Liêu". Ảnh: Xưởng phim màu hồng

Kính vạn hoa

Teaser 'Kính vạn hoa' Teaser "Kính vạn hoa". Video: Galaxy

Khởi chiếu: 27/12

Thể loại: Hài, phiêu lưu

Dự án của đạo diễn Võ Thanh Hòa chuyển thể tập truyện Con mả con ma, lấy bối cảnh bộ ba Quý Ròm (Ngọc Trai), Hạnh (Anh Đào), Tiểu Long (Vũ Long) - lúc này đã trưởng thành, lập gia đình - gặp lại nhau tại trường Tự Do sau 20 năm. Sau khi nhóm bạn mở một chiếc hộp cũ, bên trong có bài kiểm tra môn văn, khung cảnh chuyển sang thời điểm năm 2004.

Ở nguyên tác, Quý và Long tò mò nên lao vào điều tra "con ma đồi Cắt Cỏ", còn trong bản điện ảnh, mọi chuyện bắt đầu từ cuộc thi viết văn tại trường. Trong đó, người thắng sẽ nhận phần thưởng là quyền đặt tên cho cây phượng mới trồng. Trong lần về quê, Hạnh tham gia cùng hai người bạn. Sự xuất hiện của Hạnh - nhân vật vốn không có trong tập truyện gốc về đồi Cắt Cỏ - mở ra nhiều tình huống bất ngờ.

Chị dâu

Trích trailer 'Chị dâu' Trích đoạn trailer "Chị dâu". Video: Live On

Khởi chiếu: 20/12

Thể loại: Hài, chính kịch

Phim của đạo diễn Khương Ngọc về năm chị em dâu với tính cách khác nhau, mâu thuẫn trong một tiệc giỗ lớn. Dự án lấy đề tài tâm lý - gia đình, khai thác áp lực cuộc sống của phụ nữ, từ chuyện cơm áo gạo tiền đến sóng gió hôn nhân.

Mufasa: The Lion King (Mufasa: Vua sư tử)

Trailer 'Mufasa: The Lion King' Trailer "Mufasa: The Lion King". Video: Walt Disney Pictures

Khởi chiếu: 20/12

Thể loại: Gia đình, phiêu lưu

Tác phẩm do Barry Jenkins đạo diễn, là phần tiền truyện của The Lion King (2019). Chuyện phim bắt đầu khi khỉ Rafiki kể cho Kiara (con gái Simba) về quá trình ông nội Mufasa của cô vượt nhiều thách thức để trở thành vua sư tử. Những kỷ niệm của Mufasa dần được hé mở, trong đó có mối quan hệ giữa vua sư tử và Taka (còn gọi là Scar), từ lần đầu gặp gỡ và trở thành anh em, đến khi Taka phản bội và thay đổi tâm tính.

Lord of the Rings: War of the Rohirrim (Chúa tể những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim)

Trailer 'Chúa tể những chiếc nhẫn: Cuộc chiến của Rohirrim' Trailer "Lord of the Rings: War of the Rohirrim". Video: CGV

Khởi chiếu: 13/12

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Dự án do đạo diễn người Nhật Kenji Kamiyama chỉ đạo, giới thiệu mối thù giữa Helm Hammerhand (Brian Cox lồng tiếng) và đội quân Dunlendings. Sau khi bị quân đội của Wulf (Luke Pasqualino) - lãnh chúa tộc Dunlendings - tấn công để trả thù cho cái chết của cha hắn, Helm và người dân vương quốc phải cầm cự trong pháo đài cổ Hornburg, sau này được biết đến với tên gọi Helm's Deep.

Bên cạnh các nhân vật nam, câu chuyện kể về Héra (Gaia Wise), con gái của Đức vua, từng được Wulf cầu hôn. Ở thời điểm nguy cấp, cô là niềm hy vọng của vương quốc trong thời chiến, tìm cách sử dụng sức mạnh và trí tuệ của mình để đánh bại kẻ thù.

Sonic the Hedgehog 3 (Nhím Sonic 3)

Trailer 'Sonic the Hedgehog 3' Trailer "Sonic the Hedgehog 3". Video: CGV

Khởi chiếu: 27/12

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Dự án do Jeff Fowler chỉ đạo, tiếp nối các sự việc trong phần hai. Lần này, bộ ba Sonic, Knuckles và Tails phải đối mặt kẻ thù mới là Shadow, có màu lông đen và sọc đỏ. Không chỉ có tốc độ cực nhanh giống Sonic, Shadow có thể bay lên không trung với đôi giày đặc biệt. Biết không thể một mình chống lại Shadow, Sonic cùng hai người bạn tìm đến sự giúp đỡ của Tiến sĩ Robotnik - người có hiềm khích với Sonic.

Ghost Cat Anzu (Mèo ma bê tha)

Trailer 'Mèo ma bê tha' Trailer "Mèo ma bê tha". Video: Lotte Entertainment

Khởi chiếu: 6/12

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu

Phim o Yōko Kuno và Nobuhiro Yamashita đạo diễn, lấy cảm hứng từ loạt truyện tranh Nhật cùng tên của Takashi Imashiro. Nội dung xoay quanh nữ chính Karin, 11 tuổi. Vì nợ nần, cha Karin phải gửi cô đến chỗ người ông tá túc, hứa trở lại đón cô bé vào ngày giỗ vợ. Tại đây, Karin tình cờ chạm mặt Anzu, chú mèo to xác có thể đứng bằng hai chân và nói tiếng Nhật. Cô cũng lần đầu biết về sự tồn tại của thế giới tâm linh đầy rẫy các loài yêu ma (Yokai). Từ hai người xa lạ, Karin dần mở lòng trước Anzu, học cách chữa lành vết thương lòng.

Quế Chi