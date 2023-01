Nadhmi Al-Nasr, giám đốc điều hành dự án NEOM, cho biết các công nhân xây dựng đã hoàn thành 20% cơ sở hạ tầng của siêu đô thị này.

Công trường xây dựng siêu đô thị NEOM của Arab Saudi Công nhân làm việc ở công trường xây dựng siêu đô thị NEOM. Video: NEOM

Theo Al-Nasr, quá trình thi công siêu đô thị tương lai đang theo đúng tiến độ. Video mới do ban quản lý dự án chia sẻ hé lộ hình ảnh thực tế của 4 tổ hợp quy mô lớn trong dự án gồm đảo Sindalah, The Line, Trojena và Oxagon, Menafn hôm 22/1 đưa tin.

"Nếu muốn giải quyết những thách thức của ngày mai, chúng ta cần đối mặt với chúng từ hôm nay bất chấp khó khăn tới mức nào. Ở NEOM, chúng tôi đang giải quyết một số vấn đề cấp thiết nhất mà con người phải đối mặt thông qua tập hợp cộng đồng học giả ưu tú nhất để tạo ra và xây dựng tương lai bền vững", Nadhmi Al-Nasr, giám đốc điều hành NEOM chia sẻ.

Sindalah là dự án đảo sang trọng xây dựng ở nơi giao nhau giữa biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ, cho phép tàu thuyền và du thuyền hạng sang qua lại từ khắp nơi trên thế giới. Khu nghỉ mát này sẽ bao gồm câu lạc bộ trên bãi biển, câu lạc bộ du thuyền, spa, trung tâm thể hình, 51 cửa hàng xa xỉ phẩm, sân golf, 3 khách sạn với 413 phòng và một bến tàu lớn. Sindalah sẽ có tổng diện tích hơn 840.000 m2.

The Line là thành phố thông minh có sức chứa 9 triệu người, trải dài trên diện tích 34 km2. Khí hậu lý tưởng quanh năm đảm bảo người dân có thể tận hưởng cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Cư dân cũng có thể tiếp cận mọi tiện nghi trong vòng 5 phút đi bộ hoặc thông qua đường sắt cao tốc đi từ đầu này tới đầu kia thành phố trong 20 phút. The Line không có xe hơi và không thải khí, hoạt động bằng 100% năng lượng tái tạo. Thành phố rộng 200 m, dài 170 km và nằm ở độ cao 500 m phía trên mực nước biển.

Trojena là khu nghỉ mát trượt tuyết nằm cách vùng ven biển vịnh Aqaba 50 km với độ cao từ 1.500 m tới 2.600 m và bao phủ diện tích gần 60 km2. Tận dụng khí hậu khác nhau trong khu vực, nơi nhiệt độ mùa đông giảm xuống dưới 0 độ C và nhiệt độ quanh năm thường mát hơn 10 độ C so với những nơi khác trong vùng, Trojena sẽ cung cấp các môn thể thao trượt tuyết ngoài trời và thể thao mạo hiểm, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Oxagon là thành phố xây theo hình bát giác ở rìa của NEOM. OXAGON sẽ áp dụng nguyên tắc sống hài hòa với tự nhiên và là một trong những trung tâm hậu cần có công nghệ tiên tiến nhất thế giới, tích hợp cảng biển và sân bay hiện đại nhất. Thành phố này không thải khí carbon và sử dụng 100% năng lượng sạch. OXAGON sẽ sử dụng những công nghệ cao cấp hiện nay như Internet Vạn vật (IoT), kết hợp người và máy, trí tuệ nhân tạo dự đoán và robot. Dự án sẽ phục vụ 7 lĩnh vực gồm năng lượng bền vững, vận tải tự động, sáng kiến nước sạch, sản xuất thực phẩm bền vững, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và sản xuất kỹ thuật số (bao gồm viễn thông, công nghệ vũ trụ, robot) và phương pháp xây dựng hiện đại.

An Khang (Theo Interesting Engineering)