Cổng trường ngập sâu, thí sinh vào phòng thi trên xe tải

Phú ThọĐiểm thi bị ngập sâu sau cơn mưa lớn khiến nhiều thí sinh ở huyện Cẩm Khê, phải ngồi xe tải và ôtô của cảnh sát giao thông để vào làm thủ tục.

Chiều 27/6, ông Nguyễn Văn Mạnh, Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, cho biết đầu giờ chiều nay, tại khu vực huyện Cẩm Khê xuất hiện mưa lớn cục bộ, gây ngập tại một số khu vực, trong đó có cổng vào điểm thi trường THPT Phương Xá.

Ông Mạnh cho hay cổng trường Phương Xá trũng, lại gần mương nước nên khi mưa lớn đã gây ngập. Mực nước thời điểm đó ngang bánh xe ôtô tải. Khu vực sân trường và lớp học không bị ngập.

Thí sinh được đưa vào làm điểm thi trường THPT Phương Xá làm thủ tục chiều 27/6 bằng xe tải nhỏ. Ảnh: Công an huyện Cẩm Khê

Công an huyện Cẩm Khê, Đoàn thanh niên, dân quân xã và người dân được huy động dùng xe tải nhỏ và xe của cảnh sát giao thông để hỗ trợ thí sinh vào điểm thi làm thủ tục.

"Chiều nay các thí sinh tập trung đầy đủ để nghe quy chế. Chúng tôi đã có phương án nếu ngày mai xảy ra ngập úng", ông Mạnh nói.

Công an phường Cẩm Khê cho biết nước ở khu vực cổng trường đã rút. Tường bao xung quanh đã được phá để mở lối đi riêng cho các thí sinh ngày mai vào thi. "Chúng tôi sẽ đảm bảo cho các cháu vào thi an toàn, kể cả phải cõng", đại diện công an phường nói.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, địa phương có 39 điểm thi tốt nghiệp THPT với 15.874 thí sinh.

Công an huyện Cẩm Khê dùng xe chở thí sinh qua đoạn nước ngập. Ảnh: Công an huyện Cẩm Khê

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 đến 29/6 với hơn một triệu thí sinh. Điểm thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 18/7.

Bình Minh - Phạm Dự