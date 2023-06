'Cổng trời' 1.000 m ở Bình Định

An Lão là huyện miền núi cách trung tâm TP Quy Nhơn 115 km về phía tây bắc. Nơi cao nhất là xã An Toàn, 1.000 m so với mực nước biển, được ví như "cổng trời" của tỉnh Bình Định.

Lúc bình minh và hoàng hôn, An Lão lẩn khuất giữa những màn mây, màn sương dày đặc.