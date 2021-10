Công trình Việt được đề cử 'Oscar kiến trúc' thế giới

Liên hoan Kiến trúc Thế giới 2021 vừa công bố các đề cử của vòng chung kết năm nay, trong đó có một công trình của Việt Nam.

Được ví như giải Oscar của ngành kiến trúc, Liên hoan Kiến trúc thế giới (World Architecture Festival - WAF) là sự kiện quốc tế thường niên nhằm vinh danh những công trình xuất sắc, tổ chức lần đầu tiên năm 2008.

Năm nay, WAF thu hút công trình từ 62 quốc gia, ở 20 hạng mục. Công trình mang tên The Veil của Việt Nam đã vượt qua hàng nghìn bài dự thi, lọt vào danh sách rút gọn hạng mục Display: Completed Buildings (Trình diễn - Công trình đã hoàn thành).

Công trình The Veil nhìn từ bên ngoài. Ảnh: me+ architect

The Veil là thiết kế của công ty me+ architect kết hợp cùng Atelier tho.A, do KTS Nghiêm Đình Toàn làm chủ trì. Công trình tọa lạc trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc tế White Palace, đường Phạm Văn Đồng (TP HCM).

Lưới thép lấy cảm hứng từ mạng che mặt của cô dâu. Ảnh: me+ architect

Lấy cảm hứng từ mạng che mặt của cô dâu trong ngày cưới, The Veil gây ấn tượng bởi những đường cong uốn lượn và lưới thép cong đục lỗ hoa văn. Mục đích của thiết kế là tạo nên không gian bí ẩn, khơi gợi sự tò mò của các vị khách đồng thời thúc đẩy tương tác giữa con người với nhau.

Không gian bên trong kích thích sự tò mò của các vị khách. Ảnh: me+ architect

The Veil sẽ tranh tài cùng 20 công trình của các kiến trúc sư và nhóm thiết kế chung hạng mục. Kết quả sẽ được công bố trong lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Lisbon (Bồ Đào Nha) đầu tháng 12 tới.

Minh Trang