Công trình thiết kế uốn lượn từ bê tông đúc liền khối

Ngôi nhà này là một trung tâm chăm sóc trẻ nằm tại giao lộ đông đúc thuộc thành phố Kochi (Ấn Độ). Khu vực thường bị bỏ qua trong quy hoạch đô thị do hình dạng đất không vuông vức và diện tích chỉ 76,4 m2.
Mặt cắt của công trình.
Thay vì xử lý theo cách thông thường, nhóm kiến trúc sư đưa ra giải pháp dùng bê tông đúc liền khối, uốn theo đường cong tự nhiên của khu đất đồng thời kết hợp thẩm mỹ điêu khắc. Thiết kế này hướng đến cải thiện hình ảnh các trung tâm chăm sóc trẻ em tại Ấn Độ, nơi lâu nay chủ yếu được xây dựng dưới dạng hình khối đơn giản, thiếu điểm nhấn. Công trình sử dụng thông gió tự nhiên và hệ thống pin mặt trời hỗ trợ cấp điện để giảm phụ thuộc vào năng lượng nhân tạo. Bên cạnh đó, vật liệu sử dụng chủ yếu lấy từ nguồn địa phương nhằm giảm phát thải.
Các cánh bê tông trắng bên ngoài vừa đóng vai trò kết cấu vừa tạo nên thiết kế có tính nhận diện.
Khi đêm xuống, ánh sáng bên trong giúp công trình trở thành điểm nhấn ở khu vực này.
Thiết kế công trình cũng giữ nguyên cây trồng lâu năm tại đây.
Bên trong, không gian được tổ chức theo nguyên lý đề cao trải nghiệm của trẻ. Các khu vực chức năng bố trí liền mạch giúp trẻ dễ dàng di chuyển, khám phá.
Hệ cửa mở lớn tối ưu ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng.
Nội thất đơn giản với tông màu dịu, cho trẻ thoải mái vui chơi.
Công trình trở thành mô hình kiến trúc cho hệ thống cơ sở hạ tầng công tại Ấn Độ dù diện tích khiêm tốn nhưng tiết kiệm, hiệu quả và hướng tới con người. Không gian này đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và chăm sóc toàn diện, đồng thời khẳng định giá trị của trẻ em tại đây.
Bích Phương (Theo archdaily)