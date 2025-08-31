Công trình thiết kế uốn lượn từ bê tông đúc liền khối

Thay vì xử lý theo cách thông thường, nhóm kiến trúc sư đưa ra giải pháp dùng bê tông đúc liền khối, uốn theo đường cong tự nhiên của khu đất đồng thời kết hợp thẩm mỹ điêu khắc. Thiết kế này hướng đến cải thiện hình ảnh các trung tâm chăm sóc trẻ em tại Ấn Độ, nơi lâu nay chủ yếu được xây dựng dưới dạng hình khối đơn giản, thiếu điểm nhấn. Công trình sử dụng thông gió tự nhiên và hệ thống pin mặt trời hỗ trợ cấp điện để giảm phụ thuộc vào năng lượng nhân tạo. Bên cạnh đó, vật liệu sử dụng chủ yếu lấy từ nguồn địa phương nhằm giảm phát thải.