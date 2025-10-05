Công trình nhà ở chung tạo khác biệt bằng những trụ bê tông tròn

Công trình cao ba tầng tại khu dân cư Cilandak, phía Nam Jakarta (Indonesia), có mặt đứng bằng bê tông thô kết hợp các khối cong.
Dự án được phát triển theo mô hình co-housing (loại hình nhà ở chia sẻ, trong đó cư dân có không gian sống riêng nhưng dùng chung một số tiện ích như bếp, sân thượng hoặc khu sinh hoạt, nhằm tăng tính kết nối và tối ưu chi phí vận hành). Nhà chia thành ba tầng với 11 phòng. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Trên mái là khu bếp nhỏ và sân chung để cư dân sử dụng.
Tổng diện tích xây dựng của căn nhà là 423 m2 trên khu đất rộng 175 m2. Mặt đứng sử dụng các hình trụ bê tông lặp lại để tạo nhịp điệu thị giác, đồng thời giảm cảm giác nặng nề của bê tông thô. Thiết kế đối lập hoàn toàn với nhà ở truyền thống xung quanh.
Cầu thang ba tầng nằm giữa khối nhà, bên trên có giếng trời giúp ánh sáng tự nhiên thay đổi liên tục, tạo các dải bóng đổ theo thời gian.
Dưới chân cầu thang là hồ nước phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác tĩnh lặng ngay trong không gian đô thị đông đúc. Giếng trời chạy dọc theo trục cầu thang giúp ánh sáng tự nhiên len xuống các tầng.
Vật liệu sử dụng chính trong nhà là bê tông thô, gỗ với bảng màu trung tính.
Lối vào sử dụng sàn gỗ kết hợp ánh sáng hắt gián tiếp, tạo cảm giác chào đón nhưng vẫn giữ sự riêng tư cho không gian bên trong.
Khu bếp trên tầng thượng sử dụng vật liệu inox kết hợp tủ phủ laminate vân xanh.
Căn bếp chung nhỏ trở nên gọn nổi bật khi ánh nắng chiếu vào.
Phòng ngủ với nội thất gỗ tích hợp tủ, kệ và giường nhằm tối ưu diện tích cho không gian nhỏ gọn.
Vách ngăn lửng giữa phòng ngủ và khu sinh hoạt tích hợp kệ trưng bày và tivi treo tường, tối ưu công năng mà vẫn giữ sự thông thoáng.
Phòng tắm sử dụng gạch thẻ đứng uốn cong theo tường, mọi thứ tối giản nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi.
Khoảng sân ngoài trời giúp cư dân có không gian tụ họp. Sân thượng được bố trí bồn cây, ghế ngồi uốn cong liền khối, tạo khoảng nghỉ tách biệt khỏi nhịp sống đô thị bên dưới.
Bích Phương (theo Designboom, Archdaily)