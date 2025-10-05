Công trình nhà ở chung tạo khác biệt bằng những trụ bê tông tròn

Công trình cao ba tầng tại khu dân cư Cilandak, phía Nam Jakarta (Indonesia), có mặt đứng bằng bê tông thô kết hợp các khối cong.

Dự án được phát triển theo mô hình co-housing (loại hình nhà ở chia sẻ, trong đó cư dân có không gian sống riêng nhưng dùng chung một số tiện ích như bếp, sân thượng hoặc khu sinh hoạt, nhằm tăng tính kết nối và tối ưu chi phí vận hành). Nhà chia thành ba tầng với 11 phòng. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Trên mái là khu bếp nhỏ và sân chung để cư dân sử dụng.