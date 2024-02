Công trình mới lập kỷ lục thế giới ở Dubai

Khu phức hợp One Za'abeel gồm hai tòa nhà cao 305 m và 235 m, ở giữa là cây cầu ngang dài 230 m độc đáo.

Khu phức hợp One Za'abeel mới xây ở Dubai, UAE, do công ty thiết kế Nhật Bản Nikken Sekkei xây dựng, có cấu trúc cantilever dài nhất thế giới, đạt khoảng 66 m, Design Boom hôm 1/2 đưa tin. Cantilever là cấu trúc ngang dài chỉ được cố định một phía vào cột trụ dọc.

One Za'abeel gồm hai tòa nhà chọc trời, The Tower và The Residences, kết nối với nhau bằng một cây cầu ngang khép kín có tên The Link. Nằm ở cửa ngõ dẫn vào khu tài chính trung tâm Dubai, dự án là điểm mốc nổi bật với du khách từ Sân bay Quốc tế Dubai. Công trình hướng tới tạo ra một cộng đồng sôi động phục vụ người dân và du khách thế giới, với nhiều lựa chọn ăn uống, cửa hàng bán lẻ, không gian văn phòng, khách sạn đô thị, không gian xanh, công viên đô thị, sân chơi và cả hồ bơi.

The Link, lơ lửng ở độ cao 100 m, có bệ quan sát dài 230 m trải dài theo trục đông - tây giữa hai tòa nhà. Được xây dựng bằng hệ thống thép dạng ống sắp xếp theo kiểu lưới hình thoi ở 4 mặt, The Link đảm bảo tính ổn định cấu trúc đồng thời mang lại không gian bên trong rộng rãi, không có cột.

Quá trình xây dựng bao gồm việc nâng đoạn đầu tiên của The Link, nặng khoảng 8.500 tấn, lên cao trong 12 ngày. Đây là một trong những cấu trúc nặng nhất từng được nâng trong khu vực. Phần đầu cantilever nặng 900 tấn còn lại được nâng lên và gắn vào trong 4 ngày. Với vị trí giữa hai tòa nhà, The Link giúp tăng tính an toàn và giảm rung lắc do gió - một vấn đề thường gặp ở các tòa nhà cao tầng.

One Za'abeel gồm 530.000 m2 không gian phức hợp với 12.000 m2 là khu bán lẻ, 26.000 m2 văn phòng, ngoài ra còn có không gian nhà ở sang trọng. Tòa The Tower cao 305 m, trong khi tòa thứ hai, The Residences, cao 235 m. Mặt ngoài công trình sử dụng kính Low-E có độ trong suốt cao và hiệu suất chắn nắng tốt.

"One Za'abeel hiện là cụm tòa nhà đầu tiên chào đón du khách khi họ đi từ sân bay đến trung tâm thành phố và sẽ là công trình cuối cùng họ nhìn thấy trước khi rời đi. Chúng tôi muốn tạo ra một công trình trang nhã, vừa đại diện cho tinh thần của Dubai, vừa là cửa ngõ ấn tượng cho thành phố", Kokona Nakamura, kiến trúc sư trưởng tại Nikken Sekkei, cho biết.

Thu Thảo (Theo Design Boom)