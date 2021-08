MỹDoanh trại rộng 353 m2 do công ty Icon xây bằng máy in 3D thế hệ mới nhất sẽ đón những binh lính đầu tiên vào mùa thu năm nay.

Công trình in 3D lớn nhất Bắc Mỹ Doanh trại xây bằng máy in 3D tại Texas. Video: Icon

Từ đầu thế kỷ 21, công nghệ in 3D đã trải qua nhiều bước tiến, phát triển từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tới xây dựng trường học và cầu đi bộ trên khắp thế giới. Quân đội Mỹ cũng nhanh chóng ứng dụng công nghệ này để in công trình in 3D lớn nhất tại Bắc Mỹ, doanh trại tại Camp Swift ở quận Bastrop, Texas. Được thiết kế bởi Logan Architecture, doanh trại được hoàn thiện nhờ hệ thống xây dựng Vulcan từ công ty in 3D Icon.

Xây dựng trên diện tích 353 m2, doanh trại ở Camp Swift đủ lớn để cung cấp chỗ ở cho 72 binh sĩ ở căn cứ quân sự. Vệ binh từ khắp cả bang đến Camp Swift để tập huấn và luân chuyển công tác, theo thượng tá Zebadiah Miller ở cơ quan quân sự Texas. Miller cũng hy vọng doanh trại mới có thể tồn tại hàng thập kỷ.

Icon sử dụng một vật liệu xây dựng độc quyền để xây doanh trại. Với máy in Vulcan thế hệ tiếp theo, công ty đã chứng minh họ có thể xây dựng các công trình với tốc độ ngày càng tăng cho quân đội Mỹ. Công nghệ cũng đang được đánh giá để phục vụ xây dựng cơ sở cho binh lính tại nước ngoài, giúp giảm nguy cơ đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí.

Icon cũng muốn ứng dụng công nghệ in 3D cho lực lượng vệ binh Mỹ chuyên tiến hành nhiệm vụ cứu trợ trong thiên tai. So với phương pháp truyền thống, công nghệ in 3D có thể dựng lại nhà cửa nhanh hơn với chi phí thấp hơn, qua đó giúp đỡ các cộng đồng địa phương.

Doanh trại ở Camp Swift khánh thành hồi đầu tháng 8 và sẽ bắt đầu đón các binh lính trong mùa thu. Đây là dự án do cơ quan quân sự Texas cấp kinh phí.

An Khang (Theo Interesting Engineering)