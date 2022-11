Công trình điểm nhấn cửa ngõ TP Nha Trang bị xem 'chưa rõ ý nghĩa'

Hai công trình trụ thép nằm ở đường Võ Nguyên Giáp được chủ đầu tư xem là "biểu tượng kiến trúc" của Khánh Hoà bị nhiều người dân đánh giá khó hiểu.

Chiều 18/11, một số công nhân hối hả thi công tại dải phân cách rộng chừng 20, nằm giữa đường Võ Nguyên Giáp. Tại đầu đường, hướng huyện Diên Khánh đi TP Nha Trang, ba trụ thép màu trắng và xanh dương, cao chừng 3 m đã thành hình, được đặt so le nhau, phía trên mỗi trụ có 4 nhánh nhỏ hướng lên trời. Di chuyển theo hướng vào thành phố biển chừng 10 km, nhiều trụ thép tương tự nằm ngổn ngang giữa dải phân cách, đang được công nhân thi công.

Ba trụ thép ở đầu đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Bùi Toàn

Đường Võ Nguyên Giáp dài 11 km, rộng gần 60 m gồm cả vỉa hè, tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, chạy qua TP Nha Trang và huyện Diên Khánh. Nằm ở cửa ngõ phía tây TP Nha Trang, lưu lượng xe đông nên hai công trình thép đồ sộ trên đường thu hút quan tâm của người dân. Một số người cho rằng những trụ thép này để làm những cột đấu nối dây điện cho dự án, hoặc có thể là "biểu tượng mới của tỉnh". Có người lo ngại các trụ thép trơ trọi giữa đường tiềm ẩn nguy cơ sét đánh khi mưa giông, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hai công trình trụ thép thuộc dự án trồng cây xanh ở dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp. Toàn dự án do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 85 tỷ đồng. Khi thực hiện, phần nền trong dải phân cách được thấp hơn phần làn xe chạy 40-75 cm tạo thoát nước. Cây xanh ở đây được bố trí thành ba tầng, cây cao ở giữa, thấp dần ra ngoài, sát mép đường trồng cỏ hoặc cây hoa thấp...

Những trụ thép được tạo hình "những cành cây vươn lên" ở cuối đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Bùi Toàn

Theo hồ sơ thiết kế dự án, cả hai công trình đặt hai đầu đường được xem là "kiến trúc biểu tượng". Ba trụ thép nằm trên tuyến ở huyện Diên Khánh hình chữ W, màu trắng, xanh dương biểu thị cho bầu trời và biển cả. Biểu tượng này còn có ý nghĩa như lời chào đón mọi người đến với TP Nha Trang, chữ cái đầu trong câu "Welcome to Nha Trang".

Cuối đường Võ Nguyên Giáp cũng sẽ đặt trụ thép với tông màu trắng chủ đạo, đan xen nhau, kết hợp ngôi sao 5 cánh mang ý nghĩa chiến thắng, giống như những cành cây vươn lên, truyền thông điệp TP Nha Trang phát triển không ngừng. Theo phương án thiết kế, hai điểm đầu và cuối đường còn được xây cổng chào với điểm nhấn là các biểu tượng đặc trưng vùng đất Khánh Hòa.

Phối cảnh công trình thép trên đường Võ Nguyên Giáp ở huyện Diên Khánh. Ảnh: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ông Quách Thanh Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa, cho rằng khi công trình hoàn thiện sẽ phát huy được giá trị phối cảnh xung quanh, rõ hơn ý nghĩa của công trình. Các trụ thép đều dưới 12 m (thấp hơn các trụ điện cao thế), nên khó bị sét đánh. Dự kiến hai công trình này được đặt thêm dòng chữ "Welcome to Nha Trang" và "See You Again". Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5/2023.

"Dự án chủ yếu trồng cây xanh, còn hai công trình chỉ là biểu tượng nhỏ trong dự án. Trước khi được UBND tỉnh thông qua, công trình được lấy ý kiến sở ngành và các kiến trúc sư...", ông Sơn nói và cho biết ở cuộc họp góp ý lãnh đạo tỉnh đề nghị cố gắng hoàn thành cơ bản công trình trước Tết Nguyên đán năm nay.

Trả lời VnExpress, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa Nguyễn Văn Thiện cho biết hai công trình trên đường Võ Nguyên Giáp chỉ là hạng mục trang trí, tạo điểm nhấn trong dự án trồng cây xanh dải phân cách đường, chứ không phải "công trình biểu tượng của tỉnh".

Bùi Toàn