Cổng Tò Vò ở đảo Lý Sơn thành di tích quốc gia

Quảng NgãiCổng Tò Vò, điểm tham quan nổi tiếng được hình thành từ núi lửa phun trào và mài mòn của sóng biển ở đảo Lý Sơn, được xếp hạng di tích quốc gia.

Quyết định xếp hạng Danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò ở Đặc khu Lý Sơn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra vào ngày 9/9.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho rằng Cổng Tò Vò là một phần quan trọng trong chuỗi di sản địa chất và văn hóa tại Lý Sơn, nên cần giữ được cổng đá, thềm đá và bãi san hô trước khả năng bị hư hại do thiên nhiên và con người. Cơ quan này cũng đề xuất đầu tư đường, nhà giữ xe để tiện cho du khách tham quan.

Vòm cổng cao khoảng 2,5 m, dài 9 m. Ảnh: Tuấn Lê

Cổng Tò Vò nằm ở phía tây Đảo Lớn (một trong hai hòn đảo thuộc Lý Sơn), có vòm đá bazan lộ thiên giống tổ ong tò vò, dài 9 m, cao 2,5 m. Sự hình thành của Cổng Tò Vò gắn liền với những đợt phun trào nham thạch của núi lửa cách đây hàng chục triệu năm. Tầng đá bazan bị phá vỡ và mài mòn bởi sóng biển liên quan đến quá trình biển tiến khoảng 6.000 năm trước. Sau đó, biển thoái, sóng tiếp tục đánh mạnh, phá vỡ lớp đá ở giữa có độ gắn kết yếu hơn, tạo thành lỗ rỗng giống hình tổ tò vò như ngày nay.

Cổng Tò Vò là một phần của thắng cảnh được công nhận với tổng diện tích bảo vệ lên đến 26.000 m2, trong đó phần cổng chính có diện tích hơn 420 m2 gồm phần đầu, phần đuôi và vòm.

Cùng với kiến trúc cổng chính, không gian Cổng Tò Vò đẹp hơn nhờ các bãi đá nằm ngay cạnh thềm đá bazan. Xung quanh Cổng Tò Vò có hệ sinh thái đa dạng, với hàng trăm loài hải sản cùng rạn san hô. Cổng là điểm check-in nổi tiếng trên đảo. Khi đặt máy ảnh từ phía dưới hướng góc nhìn lên trên, vòm đá trở nên đồ sộ như "cổng trời".

Cổng là điểm check-in nổi tiếng trên đảo. Ảnh: Tuấn Lê

Đặc khu Lý Sơn cách đất liền tỉnh Quảng Ngãi khoảng 30 km, là đảo tiền tiêu gắn liền với lịch sử cắm mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Lý Sơn có khoảng 50 di tích lịch sử văn hóa trong đó có 6 di tích quốc gia và hai di sản văn hóa phi vật thể. Những năm qua, đảo là điểm sáng trên bản đồ du lịch cả nước. Quảng Ngãi định hướng đưa Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia.

