Công tố viên Nhật cúi đầu xin lỗi người ngồi tù oan gần 50 năm

Một công tố viên Nhật Bản tới nhà, cúi đầu xin lỗi ông Hakamada, người bị kết án tử hình và đã phải ngồi tù oan trong 46 năm.

Hideo Yamada, trưởng phòng công tố vùng Shizuoka thuộc tỉnh cùng tên, hôm 27/11 đến nhà ông Iwao Hakamada, 88 tuổi, ở thành phố Hamamatsu để xin lỗi. Ông Hakamada là tử tù chờ thi hành án trong nhà giam lâu nhất thế giới.

"Chúng tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì ông Iwao Hakamada đã bị đặt vào tình trạng bấp bênh về mặt pháp lý suốt thời gian dài, buộc ông và chị gái Hideko phải đối mặt quãng thời gian khó khăn không lời nào tả xiết", công tố viên Yamada vừa nói vừa cúi gập người xin lỗi trước ông Hakamada và bà Hideko, 91 tuổi.

Theo ông Yamada, cơ quan công tố hiện không còn coi ông Hakamada là thủ phạm trong vụ án và thừa nhận ông trắng án.

Bà Hideko, người thường đại diện em trai mình phát biểu, nói rằng mọi chuyện là số phận, hiện tại họ không còn trách cứ cơ quan công tố và "vô cùng vui mừng vì em trai tôi được tuyên vô tội". "Cảm ơn ông đã đến đây hôm nay", bà cho hay.

Đây là lần đầu tiên một công tố viên đến trực tiếp xin lỗi ông Hakamada, người bị bắt năm 1966 với cáo buộc giết người. Tháng trước, ông Takayoshi Tsuda, cảnh sát trưởng tỉnh Shizuoka, cũng tới nhà và cúi gập người xin lỗi ông Hakamada trong khoảng hai phút.

Trưởng công tố Hideo Yamada (trái) cúi đầu xin lỗi ông Iwao Hakamada (thứ hai từ phải sang) tại nhà ông Hakamada ở thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka ngày 27/11. Ảnh: AFP

Cảnh sát Shizuoka bắt ông Hakamada sau khi phát hiện gia đình 4 người của chủ nhà máy nơi ông làm việc bị đâm chết tại nhà riêng. Họ cho rằng bộ quần áo dính máu tìm thấy trong thùng đậu nành lên men là bằng chứng phạm tội của ông Hakamada.

Dù luật sư cho rằng điều tra viên đã ngụy tạo bằng chứng, tòa vẫn tuyên tử hình ông Hakamada vào năm 1968. Trong thời gian chờ thi hành án tử, Hakamada và các luật sư không ngừng kêu oan.

Năm 2014, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy vết máu trên bộ quần áo tang vật không trùng khớp với máu của ông Hakamada hoặc các nạn nhân. Điều này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của bản án và dấy lên nghi vấn ngụy tạo bằng chứng.

Tòa Shizuoka ra lệnh trả tự do cho ông vào tháng 3/2014, sau khi xác định có lý do để tin rằng bằng chứng dùng để kết án đã bị làm giả. Trước khi được trả tự do, ông Hakamada đã ngồi tù chờ thi hành án tử trong 46 năm. Ở Nhật Bản, tử tù chỉ được thông báo về việc treo cổ trước khi thi hành án vài giờ.

10 năm sau, tòa xử lại vụ án theo hình thức tái thẩm và tuyên cựu tử tù này trắng án ngày 26/9.

Trong quá trình thẩm vấn khi bị giam năm 1966, Hakamada ban đầu thừa nhận các cáo buộc, sau đó thay đổi lời khai, nói cảnh sát đã đánh đập và ép cung. Tòa xác nhận điều này, gọi cuộc thẩm vấn ông là vô nhân đạo.

Ông Hakamada là tử tù thứ năm được tái thẩm trong lịch sử Nhật Bản sau Thế chiến II. 4 trường hợp trước cũng đều được giải oan.

Huyền Lê (Theo AFP, NHK)