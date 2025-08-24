Các công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt cựu thủ tướng Han Duck-soo, cáo buộc ông hỗ trợ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật.

"Các công tố viên đã yêu cầu lệnh bắt ông Han với các tội danh gồm hỗ trợ người cầm đầu cuộc nổi loạn, khai man, làm giả tài liệu chính thức và phá hủy hồ sơ công", công tố viên Park Ji-young ngày 24/8 nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Ông Han Duck-soo phát biểu tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 5/2024. Ảnh: Reuters

Theo bà Park, với vai trò thủ tướng, ông Han "phải giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm tổng thống thực hiện trách nhiệm bảo vệ đất nước và hiến pháp. Việc ông Han không làm điều đó đã tạo thành cơ sở cho yêu cầu hôm nay".

Tòa án sẽ đánh giá tính hợp lệ của yêu cầu bắt cựu thủ tướng Han, 76 tuổi, trong những ngày tới. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cả cựu tổng thống và cựu thủ tướng đều phải ngồi tù. Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cũng đã bị bắt với cáo buộc thao túng cổ phiếu.

Cựu tổng thống Yoon bị bắt lần đầu vào tháng một, với cáo buộc "phản loạn" khi áp lệnh thiết quân luật ở Seoul cuối năm ngoái. Ông được thả vào tháng 3, sau khi Tòa án Quận Trung tâm Seoul hủy lệnh bắt từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức cấp cao.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất ông Yoon khỏi vị trí tổng thống vào tháng 4. Đến ngày 10/7, Tòa án quận Trung tâm Seoul phát lệnh bắt lần hai đối với ông để điều tra một số cáo buộc mới liên quan lệnh thiết quân luật.

Ông Han từng đảm nhận chức quyền tổng thống và được xem là ứng viên mạnh của khối bảo thủ trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 tại Hàn Quốc. Ông từ chức thủ tướng vào tháng 5 để theo đuổi cuộc đua tổng thống, nhưng sớm thất bại khi đảng của ông Yoon từ chối đề cử ông làm ứng viên đại diện.

Vũ Hoàng (Theo AFP)