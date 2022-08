Công thức 'thay đổi trước khi thị trường thay đổi' của KIDO

KIDO thực hiện hàng loạt bước đổi để tìm lại ngôi vương như tập trung vào sản phẩm bánh tươi, thay đổi hương vị, bao bì để nhanh chóng bắt kịp thị hiếu mới của khách hàng.

Trở thành khách mời tại talkshow The Next Power, ông Trần Lệ Nguyên – Tổng giám đốc KIDO, chia sẻ hàng loạt quan điểm về đổi mới trong cách làm sản phẩm nói chung và trong thị trường bánh kẹo nói riêng. Từ góc nhìn của người lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời là một đầu bếp giàu đam mê, ông xác lập nhiều bước đi mới cho thương hiệu KIDO’s Bakery, từ việc thay đổi bao bì, hương vị đến phát triển kênh phân phối và đẩy mạnh các thương vụ M&A để mở rộng thị phần.

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc KIDO.

Về mặt sản phẩm, doanh nghiệp không sản xuất dàn trải mà tập trung vào các dòng bánh có nhiều giá trị, chất lượng, tiện lợi và có thể mang đi xa được. Ông Nguyên cho biết việc thay đổi diễn ra từng tuần, từng tháng, chỉ có chất lượng sản phẩm, mục tiêu phục vụ sức khỏe là không đổi. Thương hiệu hướng đến phát triển các dòng bánh đóng góp nhiều giá trị cho người tiêu dùng chứ không chỉ chạy theo xu hướng.

Trong lần trở lại với thị trường bánh kẹo, KIDO đẩy mạnh các sản phẩm bánh tươi để khách hàng sử dụng mỗi ngày. Ông Nguyên cho biết, bánh tươi có biên độ lợi nhuận cao hơn bánh khô, mức độ cạnh tranh trên thị trường chưa gay gắt do chưa có nhiều doanh nghiệp có được sự am hiểu thị trường, kỹ thuật bảo quản. Thêm vào đó, các sản phẩm nhập ngoại khó cạnh tranh do bánh tươi không thể để lưu kho dài ngày. Trong khi đó, KIDO có thể phân phối sản phẩm bánh mới mỗi ngày đến hệ thống 450.000 điểm bán ngành hàng thiết yếu, tận dụng hệ thống logistic để sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh nhất.

Dây chuyền sản xuất bánh trung thu KIDO’s Bakery.

Tổng giám đốc KIDO nhận định: "Nếu như trước đây, khách hàng chỉ quan tâm đến việc 'có để ăn' hoặc ăn thế nào cũng được, thì bây giờ xu thế đã dịch chuyển theo hướng cần sự mới mẻ trong từng chiếc bánh và mang tính thưởng thức, đồng thời đáp ứng được nhu cầu về sức khỏe tốt hơn". Chính những điều này đã thiết lập một chuẩn mực khắt khe và tinh tế mới trong nhu cầu thưởng thức bánh Trung thu của người tiêu dùng. Họ luôn ưu tiên lựa chọn các loại bánh có thương hiệu, uy tín, nguồn gốc rõ ràng, bánh không chỉ đậm đà hương vị truyền thống Việt Nam mà còn phải cập nhật xu hướng khẩu vị hiện đại trên thế giới.

Ông chia sẻ: "Ngày nay thị hiếu của khách hàng thay đổi rất nhanh, vì vậy, công ty luôn làm mới và gia tăng giá trị cho các sản phẩm truyền thống. Đối với bánh trung thu, KIDO luôn theo dõi xu hướng trên thế giới, các thương hiệu quốc tế và phát triển hương vị mới, có sự kết hợp giữa truyền thống & hiện đại, phương Đông và phương Tây như: nhân bào ngư xốt Hông Kông, nhân tôm Alaska sốt nấm Truffle...".

Ông Nguyên cũng cho rằng, bánh trung thu ngày nay không đơn thuần là sản phẩm dùng làm quà biếu. Ở thế hệ khách hàng trẻ tuổi thường có thói quen chụp ảnh, "check-in" trước khi ăn, vì vậy, KIDO sẽ đẩy mạnh và tập trung hơn vào chất lượng mẫu mã, bao bì, chứ không chỉ nghĩ về việc làm ra các sản phẩm giá rẻ hơn để cạnh tranh là xong.

Bộ quà biếu cao cấp của KIDO’s Bakery.

Về mặt phân phối, nhận định việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại trực tuyến là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, văn hóa sinh hoạt của người dân các nước ASEAN vẫn chuộng mua sắm tại điểm bán quanh khu dân cư. Vì vậy, mô hình điểm bán truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Hiện nay, chiến lược của công ty này là tạo những ứng dụng và dữ liệu khách hàng thân thiết để phục vụ với chất lượng tốt hơn, tiện dụng hơn và nhanh hơn.

KIDO ứng dụng dây chuyền, công nghệ sản xuất hiện đại, đảm bảo chất lượng bánh trung thu.

Với kinh nghiệm 50 năm, KIDO đặt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Thương hiệu cũng đầu tư thiết bị và dây chuyền sản xuất bánh Trung thu hiện đại với công nghệ tân tiến. Mỗi công đoạn sản xuất đều tuân thủ chặt chẽ quy trình về an toàn thực phẩm, qua đó đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, KIDO dự kiến mở rộng tầm ảnh hưởng bằng các kế hoạch liên kết thông qua hoạt động M&A với các công ty có sản phẩm tốt nhưng chưa xây dựng được hệ thống phân phối, để cùng hợp tác nâng cấp chất lượng và gia tăng doanh thu. Mặt khác, nếu không thể M&A trong nước, KIDO sẽ mở rộng ra thị trường quốc tế dưới sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư lớn.

Là người trực tiếp tạo ra những thay đổi lớn trong doanh nghiệp, ông Trần Lệ Nguyên cho biết bản thân đã có nhiều bước đổi trong tư duy lãnh đạo, trao quyền nhiều hơn cho thế hệ trẻ. "Thế hệ chúng tôi không có được kiến thức bài bản như các bạn trẻ bây giờ. Tuy nhiên về kinh nghiệm và chiều sâu, chúng tôi chắc chắn hơn. Vì vậy, cần phải thay đổi tư duy để có thể gom kinh nghiệm lãnh đạo đi trước và kiến thức của thế hệ trẻ, phục vụ cho sự phát triển chung của công ty", ông Nguyên nhấn mạnh.

Sương Mai