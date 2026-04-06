Công thức phối đồ tôn dáng của Katie Holmes

Katie Holmes gây chú ý khi đi bộ trên đường phố San Diego hôm 27/3. Cô diện phong cách boho chic, gồm áo cotton mỏng theo mốt cô gái vắt sữa, quần jeans ống rộng và giày búp bê da lộn. Ảnh: the360mag
Katie Holmes gây chú ý khi đi bộ trên đường phố San Diego hôm 27/3. Cô diện phong cách boho chic, gồm áo cotton mỏng theo mốt cô gái vắt sữa, quần jeans ống rộng và giày búp bê da lộn. Ảnh: the360mag
Tháng 2, cô xuống phố trong bộ trang phục mang phong cách đồng quê. Diễn viên kết hợp chân váy midi cotton và áo phông màu nổi, quàng khăn trùm đầu. Ảnh: Backgrid
Tháng 2, cô xuống phố trong bộ trang phục mang phong cách đồng quê. Diễn viên kết hợp chân váy midi cotton và áo phông màu nổi, quàng khăn trùm đầu. Ảnh: Backgrid
Vogue nhận xét phong cách đường phố của Katie Holmes là minh chứng cho thấy phối đồ đơn giản nhưng vẫn ấn tượng. Điều khiến cô nổi bật không phải là những món đồ cỡ lớn, cầu kỳ, mà ở công thức phối được tính toán kỹ lưỡng về phom dáng, tỷ lệ và chất liệu. Ảnh: GC Images
Vogue nhận xét phong cách đường phố của Katie Holmes là minh chứng cho thấy phối đồ đơn giản nhưng vẫn ấn tượng. Điều khiến cô nổi bật không phải là những món đồ cỡ lớn, cầu kỳ, mà ở công thức phối được tính toán kỹ lưỡng về phom dáng, tỷ lệ và chất liệu. Ảnh: GC Images
Katie thường dùng những món cơ bản như sơ mi trắng, áo thun cotton, blazer rộng vai, quần jeans ống suông hoặc quần âu cạp cao. Tuy nhiên, cô mặc chúng theo cách khóng khoáng, phá cách. Một chiếc cardigan mỏng được cài hờ phối với quần jeans rộng, trench coat đi cùng bộ đồ thể thao, áo lưới sơ vin xộc xệch với suit. Tất cả tạo nên sự cân bằng giữa vẻ tươm tất và thoải mái, giúp tổng thể sống động mà không cần dùng màu sắc nổi bật. Ảnh: GC Images
Katie thường dùng những món cơ bản như sơ mi trắng, áo thun cotton, blazer rộng vai, quần jeans ống suông hoặc quần âu cạp cao. Tuy nhiên, cô mặc chúng theo cách khóng khoáng, phá cách. Một chiếc cardigan mỏng được cài hờ phối với quần jeans rộng, trench coat đi cùng bộ đồ thể thao, áo lưới sơ vin xộc xệch với suit. Tất cả tạo nên sự cân bằng giữa vẻ tươm tất và thoải mái, giúp tổng thể sống động mà không cần dùng màu sắc nổi bật. Ảnh: GC Images
Người đẹp áp dụng quy tắc diện cả bộ màu đen, tạo hiệu ứng thon gọn. Ảnh: Backgrid
Người đẹp áp dụng quy tắc diện cả bộ màu đen, tạo hiệu ứng thon gọn. Ảnh: Backgrid
Với denim, cô chọn thiết kế cơ bản, ôm nhẹ và tôn dáng. Ảnh: GC Images
Với denim, cô chọn thiết kế cơ bản, ôm nhẹ và tôn dáng. Ảnh: GC Images
Bảng màu trang phục của cô tập trung vào trắng, be, đen, xanh navy, xanh dương nhạt. Ảnh: Backgrid
Bảng màu trang phục của cô tập trung vào trắng, be, đen, xanh navy, xanh dương nhạt. Ảnh: Backgrid
Điểm mạnh nhất trong công thức phối của Katie là tỷ lệ. Cô thường chọn dáng oversized ở một món và giữ phần còn lại gọn gàng: blazer rộng đi với quần thẳng, áo len rộng đi cùng chân váy suông hoặc quần rộng kết hợp áo ôm. Ảnh: Backgrid
Điểm mạnh nhất trong công thức phối của Katie là tỷ lệ. Cô thường chọn dáng oversized ở một món và giữ phần còn lại gọn gàng: blazer rộng đi với quần thẳng, áo len rộng đi cùng chân váy suông hoặc quần rộng kết hợp áo ôm. Ảnh: Backgrid
Để vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa gần gũi, cô chọn quần túi hộp đồng màu trench coat, bên trong diện bodysuit đen khoét ngực sâu. Katie hoàn thiện bằng sandals cao gót và túi nâu. Ảnh: GC Images
Để vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa gần gũi, cô chọn quần túi hộp đồng màu trench coat, bên trong diện bodysuit đen khoét ngực sâu. Katie hoàn thiện bằng sandals cao gót và túi nâu. Ảnh: GC Images
Katie Holmes nhiều lần sử dụng quần cargo mang phong cách của những năm 2000, kết hợp áo lụa, sơ mi. Ảnh: GC Images
Katie Holmes nhiều lần sử dụng quần cargo mang phong cách của những năm 2000, kết hợp áo lụa, sơ mi. Ảnh: GC Images
Diễn viên không mặc quá ba màu trên cùng tổng thể - một trong những quy tắc mặc tạo nên vẻ sang trọng. Về giày, cô ưu tiên giày loafer, búp bê, thỉnh thoảng thay đổi bằng sandals cao gót. Ảnh: Backgrid
Katie Holmes, 48 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim Mỹ. Cô được biết đến qua vai diễn Joey Potter trong Dawson’s Creek, sau đó nổi tiếng với một số phim khác như Batman Begins, Pieces of April. Cô là vợ cũ của tài tử Tom Cruise, có cuộc ly hôn ồn ào với anh năm 2012. Cả hai có con gái Suri. Sau ly dị, cô hẹn hò diễn viên Jamie Foxx, đầu bếp Emilio Vitolo Jr., ca sĩ Bobby Wooten III.
Diễn viên không mặc quá ba màu trên cùng tổng thể - một trong những quy tắc mặc tạo nên vẻ sang trọng. Về giày, cô ưu tiên giày loafer, búp bê, thỉnh thoảng thay đổi bằng sandals cao gót. Ảnh: Backgrid
Katie Holmes, 48 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim Mỹ. Cô được biết đến qua vai diễn Joey Potter trong Dawson’s Creek, sau đó nổi tiếng với một số phim khác như Batman Begins, Pieces of April. Cô là vợ cũ của tài tử Tom Cruise, có cuộc ly hôn ồn ào với anh năm 2012. Cả hai có con gái Suri. Sau ly dị, cô hẹn hò diễn viên Jamie Foxx, đầu bếp Emilio Vitolo Jr., ca sĩ Bobby Wooten III.
Sao Mai