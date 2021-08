Công thức làm pizza hải sản bằng nồi chiên không dầu

Chiếc bánh pizza nướng trong nồi chiên không dầu cho màu vàng bắt mắt cùng hương vị tươi ngon của hải sản.

Bánh pizza hải sản vừa lấy ra từ nồi chiên không dầu có màu sắc bắt mắt, thơm ngon.

Nguyên liệu:

Phần nhân:



- Tôm sú, mực ống, xúc xích.



- Hành tây, ớt chuông, phô mai, xốt cà chua (hoặc tương cà).

Phần đế bánh:



- Bột mì số 13: 320 gram (có thể thay thế bột mì đa dụng).



- Men nở: 5 gram (tương đương 1 muỗng café).



- Đường: 1 muỗng café (có thể thay thế mật ong).



- Một phần ba muỗng café muối.



- Dầu oliu: 1 muỗng canh.



- Nước ấm để hòa bột: 200 ml.



Cách làm:



Làm đế bánh:



Bước 1: Trộn bột



- Cho bột mì, men nở, muối, đường vào bát to. Thêm nước ấm vào. Trộn đều tay cho đến khi bột hòa quyện thành một khối.



- Cho dầu olive vào âu bột. Trộn đều một lần nữa rồi để bột nghỉ thêm 10 phút.



Bước 2: Nhào bột



- Phủ một ít bột áo lên mặt bàn. Đổ bột ra mặt bàn. Sau đó dùng mu bàn tay, ấn và miết, đẩy bột ra xa.



- Nhồi bột cho đến khi khối bột mịn dẻo, đàn hồi, ấn thử ngón tay vào bột sẽ thấy vết lõm phổng trở lại (chạm ngón tay vào cảm giác hơi dính tay nhưng nhấc lên thì bột không dính tay, bột mịn màng, dẻo đàn hồi tốt là bột đã đạt.)



Bước 3: Ủ bột



- Dùng chút dầu olive thoa đều lên khắp khối bột.



- Cho bột vào tô lớn, đậy khăn ẩm lên trên hoặc dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô bột lại.



- Ủ bột ở nhiệt độ phòng đến khi bột nở gấp đôi (tùy theo nhiệt độ mà thời gian ủ trong khoảng 60 - 90 phút, nhiệt độ càng cao thì bột nở càng nhanh, nhưng bột nở chậm thì bánh sẽ ngon hơn).



Bước 4: Cắt và chia bột



- Bạn lấy khối bột ra ngoài, dùng tay ép nhẹ vào khối bột cho bột xẹp bớt (bạn không đấm mạnh hay cán bột nhé).



- Chia làm 4 phần, làm được pizza đế vừa đường kính khoảng 20 cm. Tùy theo sở thích mà bạn điều chỉnh lượng bột nhiều hay ít.

Bước 5: Tạo hình đế bánh



- Rắc lên mặt bàn một lớp bột khô mỏng để chống dính. Tiến hành cán mỏng khối bột thành hình tròn và tạo viền bánh (hoặc dùng ngón tay ép hoặc ấn nhẹ, dàn bột thành hình tròn, phần rìa hình tròn các bạn có thể làm dày hơn một chút).

Đế bánh.

- Khi bột có biểu hiện bị co lại thì bạn nên để bột nghỉ khoảng 5 phút rồi tiếp tục tạo hình. Sau khi đã dàn bột mỏng thì để bột nghỉ thêm khoảng 10 phút. Nếu trời hanh khô, bạn phủ một lớp nilon lên trên để hạn chế bột không bị khô.



Bước 6: Nướng bánh



- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trước khoảng tối thiểu 10 phút để có đủ thời gian làm lò nướng thật nóng.



- Dùng nĩa đâm các lỗ nhỏ để đế bánh không nở phồng to như bánh mì trong lò. Bạn đâm vừa phải không làm rách đế nhé.



- Cho bánh vào và nướng khoảng 10 phút ở 170 độ C. Không nên nướng lâu, bánh dễ bị khô cứng.



Làm nhân bánh pizza hải sản:



Bước 1: Sơ chế nguyên liệu



- Tôm lột sạch vỏ, loại bỏ hết đầu và đuôi, dùng dao rạch 1 đường trên lưng tôm để dễ dàng lấy hết phần chỉ tôm.



- Mực ống mua về lột sạch phần da bên ngoài, rửa sạch và cắt khoanh tròn là được.



- Cho vào phần tôm và mực nửa muỗng cafe muối, nửa muỗng cafe đường, nửa muỗng café tiêu và 1 muỗng café hạt nêm. Trộn đều và để cho thấm vị trong khoảng 10 phút.



- Phô mai đem bào thành sợi nhỏ.



- Xúc xích cắt miếng nhỏ.



- Hành tây lột vỏ, rửa sạch, cắt hạt lựu.



- Ớt chuông bỏ hạt, rửa sạch, cắt miếng vuông nhỏ.



Bước 2: Xào hải sản



- Bắc lên bếp 1 cái chảo, cho ít dầu ăn, chờ nóng phi thơm hành và tỏi băm. Cho hết hải sản vào xào với lửa lớn cho săn đều là có thể tắt bếp.



Bước 3: Cho nhân lên bánh



- Phết đều 1 lớp xốt cà chua (hoặc tương cà) lên trên mặt đế bánh pizza, xếp lên trên lần lượt phần xúc xích, hành tây, ớt chuông. Thêm hải sản và phô mai trải đều mặt bánh và chuẩn bị nướng.

Xếp nhân bánh lên đế.

Bước 4: Nướng bánh



- Làm nóng nồi chiên không dầu ở 200 độ C trong vòng 5 phút. Sau đó cho bánh vào nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong 5 phút.

Bánh chín vàng sau khi nướng ở nhiệt độ 200 độ C.

Lưu ý: tùy chỉnh nhiệt độ tùy vào mỗi nồi chiên.



Cho bánh ra dĩa, cắt miếng nhỏ và thưởng thức.

Độc giả Thanh Thoa