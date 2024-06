Công thức 'bảo bọc kháng thể' giúp tối ưu hiệu quả sữa non

Công nghệ Biolactol tạo ra một lớp màng bảo vệ từng kháng thể IgG trong sữa non, giúp tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng và miễn dịch, có ở sản phẩm Colos IgGold.

Theo nhà khoa học dinh dưỡng Grant Washington-Smith, hiện là Giám đốc Khoa học của Carefore Global New Zealand Ltd, sữa non là loại sữa thu hoạch trong 24 giờ đầu tiên từ bò mẹ sau sinh. Sữa non chứa hàm lượng cao dưỡng chất và kháng thể có lợi cho sức khỏe, nhất là hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nguồn kháng thể tự nhiên (IgG) trong sữa non có thể bị tiêu hao do sự tác động của axit trong môi trường dạ dày, đường ruột trong quá trình tiêu hóa.

Để giảm sự tiêu hao này, thực phẩm bổ sung sữa non Colos IgGold ứng dụng công nghệ Biolactol. Công nghệ này tạo ra một lớp màng bảo vệ kháng thể IgG trong sữa non. Lớp màng trở thành môi trường lý tưởng để kháng thể hoạt động tối ưu và tăng hiệu quả hấp thụ.

Lớp màng "bảo bọc" kháng thể bào chế từ Lactoferrin - một chất giúp kích hoạt hoạt động của IgG và hệ thống miễn dịch. Ngoài chức năng bảo vệ hoạt tính IgG, Lactoferrin còn giúp cho IgG phát huy tối ưu chức năng miễn dịch. Khi đó, mỗi khẩu phần dinh dưỡng từ Colos IgGold có thể đem đến hơn 316 mg kháng thể tự nhiên để tăng cường miễn dịch cho cơ thể, bảo vệ người dùng khỏi những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Thực phẩm bổ sung từ sữa non Colos IgGold. Ảnh: Care For Việt Nam

Bên cạnh nguồn kháng thể từ sữa non, nhà sản xuất còn bổ sung đa dạng vitamin và khoáng chất thiết yếu. Mỗi khẩu phần 15 g sữa chứa 1.047 mg canxi, kết hợp với các khoáng chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, giúp xương và răng chắc khỏe.

Theo công bố, sản phẩm còn bổ sung 8 tỷ lợi khuẩn Bifidobacterium và 2 g chất xơ hòa tan inulin giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, tinh thần. Đi cùng là hơn 21 loại vitamin và dưỡng chất khác giúp cải thiện hệ tiêu hóa và hệ vận động. Thực đơn dinh dưỡng từ Colos IgGold chỉ chứa 2 g đường trong mỗi khẩu phần và không chứa chất béo.

Thành phần trong một phân tử sữa non khi được ứng dụng công nghệ Biolactol. Ảnh: Care For Việt Nam

Ông Grant Washington-Smith phân tích, hiện có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng cơ thể con người có khả năng tự bảo vệ lên đến 31%. Theo thời gian, hệ miễn dịch dần suy yếu do sự giảm dần về số lượng lẫn chất lượng của tế bào gốc. Gần đây, các bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư, tiểu đường... đang có xu hướng gia tăng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu của những căn bệnh này có liên quan mật thiết đến các loại thực phẩm thiếu an toàn và chế độ ăn uống không lành mạnh. Xã hội đang hướng đến việc phòng ngừa bệnh tật, tăng cường sức khỏe thông qua các biện pháp duy trì lối sống khỏe mạnh và chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước những biến đổi thời tiết và nhịp sống hiện đại, ông Grant Washington-Smith cùng đội ngũ thực hiện nhiều nghiên cứu, tìm ra những giải pháp dinh dưỡng phù hợp. Ông cho biết, mọi người nên sử dụng nhiều thực phẩm toàn phần, giảm lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn, giảm lượng tinh bột và đường tinh luyện. "Sau đó, bạn có thể xem xét cơ thể cần thêm loại thực phẩm bổ sung nào, ví dụ như các sản phẩm sữa non với hàm lượng IgG và các protein miễn dịch cao", ông cho biết.

Nhà khoa học dinh dưỡng Grant Washington-Smith, Giám đốc Khoa học của Carefore Global New Zealand Ltd đã đưa công nghệ "bảo bọc kháng thể" vào Colos IgGold. Ảnh: Care For Việt Nam

Sản phẩm sữa non 24h Colos IgGold là một trong những kết quả nghiên cứu của ông Grant và các cộng sự. Sản phẩm kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng tự nhiên từ sữa non, hoàn thiện bằng công nghệ bảo bọc kháng thể đặc biệt Biolactol, tối ưu khả năng hấp thu. "Colos IgGold là thức uống chăm sóc sức khỏe chủ động, phù hợp cho người từ 3 tuổi trở lên", ông Grant giới thiệu.

Tại Việt Nam, Colos IgGold được phân phối bởi công ty Care For Việt Nam.

Diệp Chi