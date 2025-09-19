Công thức 5HMO hàm lượng cao hỗ trợ sức khỏe cho trẻ

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn của Abbott, công thức bổ sung 5 loại dưỡng chất HMO hàm lượng 2,5g/L giúp trẻ cải thiện miễn dịch, hệ tiêu hóa và nhận thức.

HMO (Human Milk Oligosaccharides) là nhóm carbohydrate phức hợp có trong sữa mẹ. Hợp chất quan trọng này đang được bổ sung vào các công thức dinh dưỡng tiên tiến nhờ lợi ích cho hệ miễn dịch và sức khỏe của trẻ. Tuy vậy, còn ít nghiên cứu lâm sàng đánh giá lợi ích của HMO trong dài hạn.

Chăm sóc dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp trẻ phát triển cả trí tuệ và sức khỏe. Ảnh: Hậu Nguyễn

Mới đây, kết quả nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn được Abbott công bố tại Hội nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57, cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMO (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL, và 6′-SL) hàm lượng cao 2,5g/L mang lại nhiều cải thiện sức khỏe cho trẻ.

Trong đó, hệ miễn dịch non nớt của trẻ được ghi nhận cải thiện tích cực. Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng để hình thành hệ miễn dịch.

Sức khỏe tiêu hóa của trẻ cũng được tăng cường. Theo nghiên cứu của Abbott, ở tháng thứ sáu, trẻ có lượng lợi khuẩn trong đường ruột cao hơn so với trẻ dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO. Điều này giúp trẻ có hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn trong dài hạn.

Khả năng dung nạp của trẻ tốt hơn. Trẻ dùng công thức bổ sung 5HMO hàm lượng cao 2,5g/L dung nạp tốt và có phân mềm hơn so với trẻ dùng công thức không có HMO. Cùng với đó, trẻ tăng trưởng khỏe mạnh với chiều dài, cân nặng và chu vi vòng đầu phát triển tương đương so với nhóm tiêu chuẩn.

Khả năng phát triển nhận thức và ngôn ngữ ở trẻ cũng được nâng cao với điểm số cao hơn về phát triển ngôn ngữ và xã hội so với nhóm dùng giải pháp dinh dưỡng không có HMO.

Công trình nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn và dài hạn này của Abbott ghi nhận định kỳ các chỉ số tăng trưởng và sức khỏe của 607 trẻ trong hai năm. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu và công bố các kết quả đánh giá tác động dài hạn hơn từ nghiên cứu này.

Abbott có hơn 100 năm nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho trẻ em. Ảnh: Hậu Nguyễn

Abbott cho biết không ngừng nghiên cứu và phát triển các giải pháp khoa học tiên tiến trên nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đa dạng trong hơn 135 năm. Trong đó, các nhà khoa học của hãng đã dành hơn 30 năm nghiên cứu các công trình khoa học về HMO, đăng tải trên 50 bài báo quốc tế. Abbott cũng là công ty đầu tiên thành công trong việc đưa dưỡng chất này vào sản phẩm, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc hơn cho trẻ em.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Abbott hoạt động trên nhiều lĩnh vực gồm dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán và thiết bị y tế. Abbott và Quỹ Abbott đã đầu tư hơn 280 tỷ đồng tại Việt Nam để hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe, tập trung cải thiện dinh dưỡng, phòng tránh và điều trị các bệnh mạn tính, đào tạo đội ngũ y tế và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thế Đan