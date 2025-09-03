'Công thức' 20 năm đặt chân đến 40 quốc gia của cặp đôi Việt

Suốt 20 năm, vợ chồng anh Linh và chị Phương duy trì một "công thức" ăn ý: chồng lên kế hoạch tỉ mỉ, vợ nạp đầy sự hào hứng, cùng nhau trải qua vô số kỷ niệm ở 40 quốc gia.

Đặng Hoàng Linh, sinh năm 1982, gặp vợ mình Vũ Lan Phương vào năm 2003 ở Toronto khi cả hai còn vừa làm vừa học. Định mệnh đưa họ thành đôi và suốt 20 năm bên nhau, cả hai đã cùng nhau đi qua 40 quốc gia.

Với anh Linh, con số 40 có thể không phải thành tích quá lớn, nhưng đó là niềm tự hào vì đã chinh phục cột mốc ấy cùng người mình yêu. Trừ một, hai chuyến đi riêng với bạn bè, suốt 20 năm, mọi chuyến đi của họ đều có nhau.

Chuyến đi quốc tế đầu tiên của Linh và Phương là tuần trăng mật ở Thái Lan năm 2008. Hành trình ngập niềm vui nhưng đáng tiếc toàn bộ ảnh chụp bị mất do máy tính hỏng, chỉ còn vài tấm ảnh in. Chuyến đi này thôi thúc họ cùng nhau tạo thêm vô vàn kỷ niệm nữa.

Anh Linh với tính cẩn thận, luôn đảm nhận việc lên kế hoạch từ đặt vé máy bay, tàu xe đến khách sạn. Vợ anh chỉ cần "nạp đầy sự hào hứng" và xách vali lên đi theo. Công thức lên kế hoạch này được họ duy trì suốt 20 năm bên nhau, tạo ra khởi đầu hoàn hảo cho từng chuyến đi. Tranh cãi hiếm khi xảy ra, hiện trừ những lúc anh phải "khổ sở" với chiếc vali đầy ắp đồ mua sắm của vợ vào cuối mỗi chuyến đi.

Vợ chồng Linh và Phương ở Cappadocia năm 2022.

Về chi phí du lịch, họ thường cùng tiết kiệm tiền và tích lũy điểm thẻ visa để đặt phòng khách sạn, vé máy bay giá tốt. Hàng năm, công ty đều tham gia hội chợ sách ở Frankfurt, Đức trong 5 ngày tháng 10. Cả hai sẽ tranh thủ dịp này để du lịch thêm 7-10 ngày.

Anh Linh cho biết các chuyến đi đều được lên kế hoạch trước 6-10 tháng để có giá tốt. Khi du lịch, họ hay chọn khách sạn bình dân hoặc ở nhờ nhà người quen để hạn chế phát sinh chi phí không đáng.

Chuyến đi rẻ nhất là lần đi Thái Lan năm 2008, tốn khoảng 7 triệu đồng mỗi người. Chuyến đắt nhất họ tự thưởng cho bản thân là lần đi du thuyền qua nhiều nước châu Âu với tổng chi phí khoảng 320 triệu đồng cho bốn người.

Trong số 40 quốc gia đã qua, Ai Cập là nơi để lại những ấn tượng không tốt khi họ liên tục gặp phải các "bẫy du lịch" dù là điểm đến mơ ước của cả hai. Thuê xe ngựa để tham quan kim tự tháp, Linh thỏa thuận 500 EP cho cả hai người, đi trọn tour các điểm. Tuy nhiên, xe lăn bánh được 2 m, tài xế "lật kèo" đòi 500 EP mỗi người. Vợ chồng anh yêu cầu dừng xe nhưng tài xế nhất định không cho tới khi chị Phương dọa báo cảnh sát.

Trải nghiệm cưỡi lạc đà cũng không khá hơn. Thỏa thuận xong, một người dẫn lạc đà đưa Linh và Phương lên điểm chụp ảnh. Xong xuôi, quay gần về đến điểm tập kết, anh ta xin tiền tip, viện lý do chủ sẽ chia phần nếu về tới điểm cuối. Thấy tội nên Linh đưa 20 USD - số tiền không nhỏ so với mức tip thông thường 3-5 USD. Tuy vậy, người dẫn đường chê ít, liên tục vòi thêm suốt đoạn đường về, thậm chí đe dọa họ có thể bị ngã từ trên lạc đà xuống.

"Con lạc đà quá cao, không nhảy xuống được, chứ không tôi đã nhảy xuống cãi nhau", anh Linh kể, nửa đùa nửa bực. Anh thừa nhận không bao giờ muốn trở lại Ai Cập vì đi chơi luôn nơm nớp lo lừa đảo và có nhiều người theo sau liên tục chèo kéo mua dịch vụ.

Chuyến đi Ai Cập năm 2023 của cả hai.

Năm 2010, khi sinh bé đầu lòng, họ chuyển về Vancouver, Canada sinh sống cùng gia đình Phương, làm việc tại công ty sản xuất bản đồ du lịch của gia đình. Sau khi có con, việc du lịch của Linh và Phương trở nên vất vả hơn nhiều.

Trong hai năm đầu sau khi sinh con, dù được miễn vé máy bay quốc tế cho trẻ dưới hai tuổi, các chuyến đi của họ vẫn khá vất vả vì phải mang theo nhiều đồ dùng cồng kềnh. Đến nơi lạ, việc tìm mua bỉm, sửa cho con là cả vấn đề vì bé không quen dùng loại mới. Nếu con ốm hay bị muỗi đốt, tìm hiệu thuốc cũng tốn công sức.

Trong giai đoạn này, Linh và Phương chủ yếu chọn đi du thuyền vì đồ ăn sẵn có, không phải lặn lội tìm nhà hàng. Chỉ sau khi con hơn hai tuổi, họ mới bắt đầu những chuyến road trip để con có thêm cơ hội khám phá.

Đam mê du lịch của họ phải tạm gác lại khi dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Kinh tế và tinh thần của họ đều sa sút. Sau hơn hai năm "chôn chân" ở nhà, họ đã được đền đáp bằng chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022. Anh Linh coi đây là một khởi đầu mới khi họ lần đầu đặt chân đến một quốc gia Hồi giáo vào đúng sinh nhật tuổi 40 của mình.

Theo anh, Covid-19 ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch và công ty sản xuất bản đồ của gia đình gần như không bán được hàng. Họ phải cắt giảm mọi thứ có thể, thoi thóp sống bằng trợ cấp Chính phủ Canada. Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ như một liều thuốc tinh thần, giúp họ giải tỏa tâm lý bí bách để lấy lại năng lượng làm việc. Sau đó, các quốc gia cũng dần mở cửa, đơn đặt hàng đến nhiều hơn.

Chuyến đi Bali năm 2022.

Đi nhiều nơi giúp cả hai mở mang tầm mắt. Ban đầu, họ có định kiến về các quốc gia Hồi giáo nhưng sau chuyến Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai nhận ra phần lớn tín đồ Hồi giáo rất hiền lành. Tuy nhiên, du khách ghé thăm các quốc gia Hồi giáo nên tránh ngày thứ 6 vì đây là ngày lễ, hầu hết hàng quán đóng cửa. Vợ chồng anh đã phải khổ sở tìm hàng ăn ven đường kiếm đồ lót dạ nhưng cũng không có thịt để ăn vì người dân kiêng.

Hành trình 20 năm qua 40 quốc gia là minh chứng cho tình yêu và sự đồng hành của họ. Vợ chồng Việt nhắn nhủ các bạn trẻ có ý định tương tự hãy bắt đầu từ những chuyến đi phù hợp túi tiền, tự lên kế hoạch để rút kinh nghiệm và hiểu sâu văn hóa nơi đến. Trong thời gian tới, anh Linh và vợ mong muốn có thể đặt chân tới Australia và New Zealand để viết tiếp hành trình "du lịch tình yêu" này.

Hoài Anh

Ảnh: NVCC