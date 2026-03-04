Công tác tư tưởng phải chuyển từ tuyên truyền sang đối thoại, thuyết phục

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu công tác tư tưởng phải chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục.

Chiều 4/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng".

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã xây dựng Đề án "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng". Đề án đã được thông qua tại phiên họp Bộ Chính trị khóa 13 ngày 28/11/2025.

Bộ Chính trị sau đó giao cơ quan này tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo quy định đã xác định rõ nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng.

Đề án nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng; yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước phát triển nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để "dân tộc đi xa, vững hơn trong bước phát triển mới".

Theo ông, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo. Kết quả công tác tư tưởng cần trở thành tiêu chí trong đánh giá, xếp loại và xem xét công tác cán bộ, đồng thời phải được rà soát thường xuyên, định kỳ.

Người đứng đầu Đảng cũng nhấn mạnh mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu dự thảo quy định phải làm rõ trách nhiệm và chế tài; cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; xác định rõ những việc bắt buộc phải thực hiện, chế độ thực hiện và cơ chế phối hợp. Các quy định cần bảo đảm dễ lượng hóa, dễ kiểm tra. Ông lưu ý phải khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, mỗi nội dung phải có thước đo hiệu quả thực tế thay vì các khẩu hiệu chung chung.

Về xử lý các điểm nóng, ông yêu cầu xây dựng quy trình nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận và xử lý khủng hoảng truyền thông, bảo đảm không để bị động và không để khoảng trống thông tin.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi mới phương thức học tập nghị quyết gắn với chuyển đổi số, chuyển trọng tâm từ tổ chức học tập sang chuyển hóa thành hành động. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt và chịu trách nhiệm về chất lượng quán triệt.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, người đứng đầu Đảng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng. Theo đó, công tác tư tưởng phải chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng và dẫn dắt tư tưởng; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục, làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số. Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban cũng cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo quy định theo tinh thần ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, có thể đo lường và triển khai ngay. Dự thảo cần được rà soát kỹ từng điều khoản, bảo đảm chặt chẽ và thống nhất với hệ thống các quy định hiện hành trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến.

Sơn Hà