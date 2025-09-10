Công Phượng, Xuân Trường hứa đưa Đồng Nai lên V-League

Đồng NaiCác cựu ngôi sao HAGL đặt quyết tâm giúp CLB Đồng Nai vô địch giải hạng Nhất để lên V-League ở mùa tới.

Trường tươi Đồng Nai (tên cũ là Trường tươi Bình Phước) mùa trước về nhì giải hạng Nhất, trước khi thua Đà Nẵng 0-2 ở trận play-off tranh vé lên V-League. Họ sau đó cũng được ngỏ ý trao suất đặc cách thay Quảng Nam bỏ giải, nhưng từ chối vì muốn lên hạng bằng thực lực.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, ban lãnh đạo đội bóng đã chi mạnh tay để đầu tư nhân lực. HLV Nguyễn Việt Thắng - người đưa Ninh Bình lên hạng - được bổ nhiệm, cùng đội ngũ trợ lý hùng hậu như cựu thủ môn nhập tịch Phan Văn Santos, cựu tuyển thủ Trương Đình Luật, Nguyễn Quang Hải, Lê Phước Tứ... Cùng với đó là sự tăng cường các ngôi sao đương thời như Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Hữu Tuấn, Dương Văn Khoa, Lê Văn Sơn, Hồ Thanh Minh....

Lương Xuân Trường đặt quyết tâm đưa Đồng Nai lên V-League mùa tới. Ảnh: Vũ An

Có trong tay lực lượng mạnh từ quân đến tướng, ông bầu Phạm Hương Sơn đặt quyết tâm sẽ lên hạng. "Chúng tôi đã trải qua hai mùa trước với vị trí thứ ba, thứ nhì thì mùa này mục tiêu duy nhất là vô địch và giành vé thăng hạng để mang niềm vui cho người hâm mộ Đồng Nai", ông Sơn nói trong lễ xuất quân tối 9/9.

Mùa trước, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Công Phượng đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng, nhưng sút hỏng phạt đền ở trận play-off. Do đó, anh càng có quyết tâm thực hiện giấc mơ còn dang dở. "Mùa này sẽ là khó khăn và thử thách nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ bản lĩnh và khát vọng chiến thắng. Tôi hứa sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để đưa Đồng Nai lên hạng", Công Phượng nói.

Đồng hành cùng Công Phượng mùa này còn có thêm các đồng đội một thời ở HAGL như Xuân Trường, Minh Vương, Văn Sơn, Hữu Tuấn. Họ đều rất háo hức khi lại được tái hợp cùng nhau ở một môi trường mới và mục tiêu rõ ràng. "Tôi rất háo hức và mong chờ được ra sân để đồng hành cùng nhau chiến đấu hết mình", Xuân Trường nói.

Từ trái sang Công Phượng, chủ tịch Hương Sơn và HLV Nguyễn Việt Thắng trong lễ xuất quân của CLB Trường tươi Đồng Nai tối 9/9. Ảnh: Vũ An

Xuân Trường sau khi rời HAGL đã thi đấu cho Hải Phòng rồi Hà Tĩnh ở V-League. Khi về khoác áo Đồng Nai ở hạng Nhất, anh không cho rằng đó là sự thụt lùi về chuyên môn mà khẳng định mỗi đội bóng, mỗi giải đấu đều có sự khắc nghiệt.

"Ở cấp độ nào cũng vậy, cường độ tập luyện hàng ngày của đội bóng rất cao. Qua các trận giao hữu gần đây với những CLB hạng Nhất, tôi thấy sự khác biệt không nhiều. Tất nhiên, phải chờ đến khi giải chính thức khởi tranh thì mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn", tiền vệ người Tuyên Quang nói. "Chúng tôi đặt mục tiêu thăng hạng, nên không thể khinh suất bất cứ trận đấu nào. Chỉ cần sẩy chân một vài trận, cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay. Do đó, toàn đội phải kỷ luật và chăm chỉ để hoàn thành mục tiêu đề ra".

Đồng Nai sẽ khởi đầu mùa giải mới với trận ra quân ở Cup Quốc gia tiếp Becamex TP HCM tối 14/9 trên sân Đồng Xoài.

Đức Đồng