Công Phượng trở lại, giúp Đồng Nai giữ đỉnh bảng giải hạng Nhất

Đồng NaiNgay khi trở lại thi đấu, tiền đạo Nguyễn Công Phượng góp công giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng Khánh Hòa 3-1 ở vòng 8 giải hạng Nhất 2025-2026, chiều 31/1.

*Ghi bàn: Đình Bảo phản lưới 14', Hải Quân 76', Thanh Bình 85' - Minh Đức 3'.

Công Phượng chấn thương khi tập trung cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2027. Anh phải rời đội về điều trị tại CLB. Cựu tiền đạo HAGL bỏ lỡ toàn bộ trận đấu của Đồng Nai ở giải hạng Nhất, Cup Quốc gia trong giai đoạn đầu mùa 2025-2026.

Chiều 31/1, Công Phượng trở lại thi đấu và xuất phát đội hình chính khi Đồng Nai tiếp Khánh Hòa. Trận đấu được xem là tâm điểm lượt đi khi chủ nhà đang dẫn đầu với 17 điểm, còn Khánh Hòa đứng kế sau với một điểm ít hơn.

Có lực lượng đồng đều hơn và quyết tâm cao, nhưng Đồng Nai sớm nhận bàn thua ở phút thứ 3 sau pha đệm bóng cận thành của Hà Minh Đức.

Tình huống nỗ lực chuyền bóng vào trong của Công Phượng khiến cầu thủ Khánh Hòa phản lưới nhà trong trận thắng 3-1 của Đồng Nai ở vòng 8 giải hạng Nhất, chiều 31/1 trên sân Đồng Xoài, Đồng Nai. Ảnh: Anh Bình

Đồng Nai quyết tâm lên hạng mùa này sau khi thua Đà Nẵng trong trận play-off mùa vừa qua. Do đó, họ buộc phải thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp Khánh Hòa nên dồn lên tấn công liên tục. Phút 14, Công Phượng phá bẫy việt vị đón đường chuyền bổng vượt tuyến của đồng đội. Anh sau đó căng ngang vào trong, bóng chạm chân hậu vệ Trần Đình Bảo vào lưới, gỡ hòa 1-1.

Đội chủ nhà sau đó tiếp tục dồn ép đội khách nhưng chưa thể ghi thêm bàn thắng. Do chưa đảm bảo thể lực, đầu hiệp hai, Công Phượng rời sân nhường chỗ cho tiền đạo Lê Thanh Bình. Hàng công Đồng Nai liên tục tạo nhiều cơ hội nhưng các cú sút của Xuân Trường, Alex Sandro đều bị thủ môn Ngọc Mạnh bay người hóa giải.

Dù chơi xuất sắc, đến phút 76, thủ môn Khánh Hòa lần thứ hai thủng lưới từ siêu phẩm của Đoàn Hải Quân. Sau khi hậu vệ đội khách phá bóng khỏi vòng cấm, Hải Quân bắt vô lê hiểm hóc, đưa bóng vòng qua đầu thủ môn cắm vào lưới nâng tỷ số 2-1. HLV Nguyễn Việt Thắng ngoài đường biên giờ hai tay lên không trung ngỡ ngàng, như không thể tin khi chứng kiến bàn thắng đẹp.

Phút 85, Lê Thanh Bình thoát xuống từ cánh phải trong vòng cấm rồi sút quyết đoán ở góc hẹp tung lưới Ngọc Mạnh ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà.

Tác giả của siêu phẩm Đoàn Hải Quân mới chuyển từ CLB TP HCM về Đồng Nai. Đây là trận đầu tiên anh chào sân khán giả Đồng Xoài. "Bàn thắng là may mắn vì bản thân tôi không nghĩ mình sẽ đá được như thế", anh chia sẻ sau trận. "Trận đầu tiên nên tôi rất cảm khó tả. Chúng tôi đặt quyết tâm lên hạng nên ba điểm giành được rất quý giá".

Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ là Trường tươi Bình Phước) mùa trước về nhì giải hạng Nhất, trước khi thua Đà Nẵng 0-2 ở trận play-off tranh vé lên V-League. Sau đó, họ được ngỏ ý trao suất đặc cách thay Quảng Nam bỏ giải, nhưng từ chối vì muốn lên hạng bằng thực lực.

Kiếm thêm ba điểm, Đồng Nai vững ngôi đầu với 20 điểm, nới rộng khoảng cách với Khánh Hòa 4 điểm.

Đức Đồng