Công Phượng: 'Tôi không còn là cầu thủ trẻ'

Nam ĐịnhTiền đạo Nguyễn Công Phượng tự tin sẽ cống hiến hết mình và chứng tỏ khả năng khi được HLV Philippe Troussier trao cơ hội đấu ở trận giao hữu Việt Nam - Syria ngày mai.

* Việt Nam - Syria: 19h30 ngày mai 20/6, trên VnExpress.

"Tôi không còn là cầu thủ trẻ nữa. Không còn 19, 20 tuổi mà đã 28 tuổi rồi. Do đó, tôi luôn tự tin mỗi khi được ra sân và luôn muốn cống hiến hết mình khi có cơ hội", Công Phượng nói chiều nay 19/6 trong cuộc họp báo trước trận.

Công Phượng trong buổi họp báo trước trận Việt Nam - Syria. Ảnh: Hiếu Lương

Tiền đạo gốc Nghệ An là một trong ba tuyển thủ Việt Nam thi đấu ở nước ngoài trở về dịp hội quân này, bên cạnh Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn chưa đá trận chính thức nào cho Yokohama FC từ khi chuyển sang CLB Nhật Bản hồi tháng 12 năm ngoái. Nhưng ở trận giao hữu gần nhất - thắng Hong Kong 1-0 ngày 15/6, anh không được đăng ký thi đấu.

Sau đó hai ngày, trong trận đá tập thua CLB Hải Phòng 1-2, Công Phượng được xếp chơi 30 phút và ghi bàn duy nhất cho đội tuyển. Màn trình diễn hôm đó ít nhiều tạo ấn tượng tốt với tân HLV Phillippe Troussier, và ông xác nhận sẽ sử dụng tiền đạo 28 tuổi khi đấu Syria ngày mai.

Công Phượng rất háo hức với cơ hội thể hiện khả năng trước nhà cầm quân Pháp ngày mai. "Đây là lần tập trung đầu tiên của đội dưới thời HLV Troussier. Tôi sẽ nỗ lực để thích nghi với chiến thuật và những đòi hỏi chuyên môn của ông", anh nói.

Công Phượng cũng hy vọng những kinh nghiệm bản thân tích lũy được trong thời gian ở Nhật Bản sẽ giúp ích cho đội tuyển trong trận đấu ngày mai.

Khi được đề nghị so sánh cường độ tập luyện ở đội tuyển so với ở Nhật Bản, Công Phượng cho rằng mức độ làm việc tương đương nhau. Anh tin tưởng HLV Troussier hiểu người châu Á do từng có thời gian làm việc tại Nhật Bản, Trung Quốc và sẽ mang những điều tốt đẹp đến với bóng đá Việt Nam.

Vĩnh San