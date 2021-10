Công nương Kate, vợ Hoàng tử Anh William, mặc một chiếc váy thương hiệu bình dân giá chưa đến 22 USD khi tới thăm Đại học University College London.

Nữ công tước xứ Cambridge hôm 5/10 gặp các nhà nghiên cứu dự án "Trẻ em những năm 2020", theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ từ 9 tháng đến 5 tuổi.

Công nương Kate, 39 tuổi, mặc váy dài tay họa tiết răng cưa có thắt nơ trước ngực. Đây là chiếc váy thuộc thương hiệu bình dân có giá 16 bảng Anh (gần 22 USD) và từng được cô mặc hồi tháng một.

Công nương Kate mặc váy 22 USD Công nương Kate thăm Đại học University College London ở thủ đô London, Anh hôm 5/10. Video: Sun.

"Thời thơ ấu định hình cuộc sống trưởng thành của chúng ta. Hiểu biết thêm về những yếu tố tác động đến quãng thời gian quan trọng này là nền tảng để biết xã hội có thể làm gì nhằm cải thiện sức khỏe và hạnh phúc trong tương lai", cô nói.

Nghiên cứu "Trẻ em những năm 2020" sẽ thể hiện tầm quan trọng của 5 năm đầu đời và cung cấp hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh quan trọng nhất của thời thơ ấu, cũng như các yếu tố định hình cuộc sống sau này.

"Tôi cam kết hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu hơn trong lĩnh vực quan trọng này và tôi rất vui được gặp gỡ tất cả những người đứng sau nghiên cứu ở giai đoạn đầu này", Công nương nói thêm.

Công nương Kate là khách hàng quen thuộc của các thương hiệu cao cấp, nhưng cũng thường xuyên xuất hiện trong các chuyến công du hoặc sự kiện với trang phục bình dân. Nữ công tước xứ Cambridge được biết đến là không có thói quen tiêu xài phung phí.

Công nương Anh thường được xếp vào nhóm người nổi tiếng mặc đẹp tại các sự kiện do các tạp chí thời trang bình chọn. Tại lễ ra mắt toàn cầu phim No time to die, phần mới nhất trong loạt phim về điệp viên James Bond, ở London tuần trước, Kate gây ấn tượng với bộ váy sequin lộng lẫy.

Huyền Lê (Theo Sun)