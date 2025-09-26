Công nhân trọng thương trên biển được trực thăng đưa về TP HCM cấp cứu

Nam công nhân 53 tuổi ngã khi làm việc trên đảo Thuyền Chài (đặc khu Trường Sa), chấn thương ngực - bụng, được trực thăng đưa về TP HCM điều trị.

Khi gặp nạn, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Thuyền Chài cấp cứu trong tình trạng chấn thương bụng kín, chảy máu trong ổ bụng nghi vỡ gan, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn số 9 bên phải. Nhận định bệnh nhân nguy cơ sốc mất máu, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn từ xa và quyết định vận chuyển về đất liền điều trị.

Trung tá, bác sĩ Phạm Trường Thanh đánh giá sức khỏe bệnh nhân trước khi đưa lên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

1h sáng 26/9, trực thăng MB622 của Công ty Trực thăng Miền Nam - Binh đoàn 18 cùng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, do Trung tá Phạm Trường Thanh phụ trách, cất cánh từ Tân Sơn Nhất ra đảo Thuyền Chài đón bệnh nhân. Để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, bác sĩ chuẩn bị các phương án truyền máu chống sốc, thở máy, dẫn lưu màng phổi, bù dịch, thở oxy, cầm máu. Êkíp theo dõi chặt biến chứng như tràn khí màng phổi áp lực, tràn máu màng phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

"Kíp cấp cứu mang theo cơ số thuốc và trang bị đầy đủ, sẵn sàng phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay trên máy bay trong tình huống xấu nhất", bác sĩ Thanh nói.

Bệnh nhân được đưa từ sân đỗ trực thăng trên nóc bệnh viện xuống khoa cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chuyến bay kéo dài trong điều kiện mưa bão phức tạp, bệnh nhân được đưa về TP HCM an toàn. Trực thăng đáp xuống tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 lúc 9h20 sáng cùng ngày. Ngay sau đó, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động hội chẩn toàn viện để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân.

Lê Phương