Công nhân môi trường làm 'chiến sĩ tuần tra'

Hơn 400 công nhân môi trường ở TP Thanh Hoá được công an tập huấn nghiệp vụ, qua đó báo hơn 1.100 tin trong một năm, giúp ích trong việc phá án trên địa bàn.

Ngành công an nhận thấy, công nhân môi trường chủ yếu làm việc vào ban đêm trên các tuyến phố nên thông thạo địa bàn, có điều kiện quan sát, có thể là "cánh tay nối dài" nên xây dựng mô hình "Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra".

Một năm qua, thành phố Thanh Hoá là nơi đầu tiên thí điểm thực hiện. Hơn 400 công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá và Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn được huy động tham gia 31 tổ. Các công nhân được công an tập huấn kiến thức pháp luật, chia sẻ nghiệp vụ nhận diện tội phạm, kinh nghiệm tự vệ...

Qua mô hình này, nhà chức trách đã nhận hơn 1.100 tin báo các loại, trong đó hàng trăm nguồn tin được chuyển hóa phục vụ phá án. Từ đây, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố 11 vụ mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy, 11 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ cố ý gây thương tích, thu nhiều súng đạn các loại..., theo thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an thành phố.

Công nhân môi trường còn giúp công an phường xã, các đội nghiệp vụ làm rõ trên 250 vụ việc về an ninh trật tự, đa số án trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ ma tuý...

Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá, đánh giá mô hình đã đạt kết quả tốt, có giá trị trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, lan tỏa được tinh thần chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm.

Công nhân môi trường dự tổng kết một năm thí điểm mô hình "Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra" ở TP Thanh Hoá. Ảnh: Lê Hoàng

Sáng nay, trong chương trình Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và sơ kết một năm thực hiện mô hình "Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra" do UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức, ba doanh nghiệp môi trường, 40 cán bộ, công nhân đã được Bộ Công an, UBND tỉnh và chính quyền địa phương khen thưởng.

Lãnh đạo thành phố Thanh Hoá cho hay, những năm qua trên địa bàn không xảy ra trọng án nghiêm trọng, phức tạp gây dư luận xấu. Trung bình mỗi năm xảy ra 550-650 vụ phạm pháp hình sự, gần 5.000 vụ vi phạm hành chính. Trên 3.000 người trong diện nguy cơ phạm pháp đang được quản lý.

Lê Hoàng