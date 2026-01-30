Công nhận liệt sĩ với 49 chiến sĩ biệt động Sài Gòn

Theo nghị quyết ban hành ngày 30/1, Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 chiến sĩ biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định khi làm nhiệm vụ bí mật.
Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân TP HCM và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết.
Danh sách 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn (tất cả đều có nguyên quán/trú quán tại TP HCM):
|STT
|Họ tên
|Đơn vị
|1
|Nguyễn Phú Xuân
|Đội 5 Biệt động
|2
|Châu
|Đội 5 Biệt động
|3
|Phước
|Đội 5 Biệt động
|4
|Ngọ
|Đội 5 Biệt động
|5
|Cường
|Đội 5 Biệt động
|6
|Bùi Văn Ráng (Út Nhỏ)
|Đội 11 Biệt động
|7
|Vân (Bảy Tuyến)
|Đội 11 Biệt động
|8
|Tươi
|Đội 11 Biệt động
|9
|Thanh
|Đội 11 Biệt động
|10
|Chức
|Đội 11 Biệt động
|11
|Trần Thế Ninh
|Đội 11 Biệt động
|12
|Chín
|Đội 11 Biệt động
|13
|Tài
|Đội 11 Biệt động
|14
|Văn
|Đội 11 Biệt động
|15
|Đực
|Đội 11 Biệt động
|16
|Cao Hoài Vinh
|Đội 11 Biệt động
|17
|Châu
|Đội 11 Biệt động
|18
|Hạng
|Đội 11 Biệt động
|19
|Sáu
|Đội 11 Biệt động
|20
|Ông Bảy
|Đội 11 Biệt động
|21
|Năm Đức
|Cụm 679 Biệt động
|22
|Nguyễn Văn Phúc
|Cụm 679 Biệt động
|23
|Nguyễn Văn Cán
|Cụm 679 Biệt động
|24
|Thành
|Cụm 679 Biệt động
|25
|Việt
|Cụm 679 Biệt động
|26
|Thắng
|Cụm 679 Biệt động
|27
|Bờ
|Cụm 679 Biệt động
|28
|Đào
|Cụm 679 Biệt động
|29
|Thắng
|Cụm 679 Biệt động
|30
|Nguyện
|Cụm 679 Biệt động
|31
|Liên
|Đội 3 Biệt động
|32
|Đổi
|Đội 3 Biệt động
|33
|Mười
|Đội 3 Biệt động
|34
|Ba
|Đội 3 Biệt động
|35
|Quốc
|Đội 3 Biệt động
|36
|Dự
|Đội 3 Biệt động
|37
|Châu
|Đội 3 Biệt động
|38
|Phạm Văn Cao (Hai Cao)
|Đội 3 Biệt động
|39
|Viễn
|Đội 3 Biệt động
|40
|Ngọc
|Đội 3 Biệt động
|41
|Năm
|Đội 3 Biệt động
|42
|Mười Rỗ
|Đội 3 Biệt động
|43
|Nguyễn Văn Hùm (Hưng)
|Đội 4 Biệt động
|44
|Nguyễn Văn Hồng
|Đội 4 Biệt động
|45
|Lê Văn Hiệp
|Đội 4 Biệt động
|46
|Tý (người Hoa)
|Đội 4 Biệt động
|47
|Hai Còm
|Đội 4 Biệt động
|48
|Đoàn Văn Nhẹ (Chín)
|Đội 4 Biệt động
|49
|Phạm Thành Dưỡng
|Đội 4 Biệt động
Ngày 4/1, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM (phường Long Bình), Thành ủy và UBND TP HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố cùng các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Công trình được khởi công từ tháng 2/2025.
Hồng Chiêu