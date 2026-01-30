Thứ sáu, 30/1/2026
Thứ sáu, 30/1/2026, 18:37 (GMT+7)

Công nhận liệt sĩ với 49 chiến sĩ biệt động Sài Gòn

Chính phủ công nhận 49 chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh năm 1968 là liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công sau 58 năm, theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Theo nghị quyết ban hành ngày 30/1, Chính phủ quyết định công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 chiến sĩ biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định khi làm nhiệm vụ bí mật.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân TP HCM và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết.

Danh sách 49 liệt sĩ biệt động Sài Gòn (tất cả đều có nguyên quán/trú quán tại TP HCM):

STT Họ tên Đơn vị
1 Nguyễn Phú Xuân Đội 5 Biệt động
2 Châu Đội 5 Biệt động
3 Phước Đội 5 Biệt động
4 Ngọ Đội 5 Biệt động
5 Cường Đội 5 Biệt động
6 Bùi Văn Ráng (Út Nhỏ) Đội 11 Biệt động
7 Vân (Bảy Tuyến) Đội 11 Biệt động
8 Tươi Đội 11 Biệt động
9 Thanh Đội 11 Biệt động
10 Chức Đội 11 Biệt động
11 Trần Thế Ninh Đội 11 Biệt động
12 Chín Đội 11 Biệt động
13 Tài Đội 11 Biệt động
14 Văn Đội 11 Biệt động
15 Đực Đội 11 Biệt động
16 Cao Hoài Vinh Đội 11 Biệt động
17 Châu Đội 11 Biệt động
18 Hạng Đội 11 Biệt động
19 Sáu Đội 11 Biệt động
20 Ông Bảy Đội 11 Biệt động
21 Năm Đức Cụm 679 Biệt động
22 Nguyễn Văn Phúc Cụm 679 Biệt động
23 Nguyễn Văn Cán Cụm 679 Biệt động
24 Thành Cụm 679 Biệt động
25 Việt Cụm 679 Biệt động
26 Thắng Cụm 679 Biệt động
27 Bờ Cụm 679 Biệt động
28 Đào Cụm 679 Biệt động
29 Thắng Cụm 679 Biệt động
30 Nguyện Cụm 679 Biệt động
31 Liên Đội 3 Biệt động
32 Đổi Đội 3 Biệt động
33 Mười Đội 3 Biệt động
34 Ba Đội 3 Biệt động
35 Quốc Đội 3 Biệt động
36 Dự Đội 3 Biệt động
37 Châu Đội 3 Biệt động
38 Phạm Văn Cao (Hai Cao) Đội 3 Biệt động
39 Viễn Đội 3 Biệt động
40 Ngọc Đội 3 Biệt động
41 Năm Đội 3 Biệt động
42 Mười Rỗ Đội 3 Biệt động
43 Nguyễn Văn Hùm (Hưng) Đội 4 Biệt động
44 Nguyễn Văn Hồng Đội 4 Biệt động
45 Lê Văn Hiệp Đội 4 Biệt động
46 Tý (người Hoa) Đội 4 Biệt động
47 Hai Còm Đội 4 Biệt động
48 Đoàn Văn Nhẹ (Chín) Đội 4 Biệt động
49 Phạm Thành Dưỡng Đội 4 Biệt động
Bia tưởng niệm cán bộ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Báo Chính phủ

Bia tưởng niệm cán bộ chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Ảnh: Báo Chính phủ

Ngày 4/1, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM (phường Long Bình), Thành ủy và UBND TP HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố cùng các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Công trình được khởi công từ tháng 2/2025.

Hồng Chiêu

