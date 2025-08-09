Công nhân bị vùi lấp khi thi công tường trụ sở xã

Quảng NgãiĐang đứng dưới móng công trình tường bao trụ sở xã Bình Hải cũ, ông Phạm Văn Quang bị đất từ độ cao 3 m sạt lở, vùi lấp tử vong, sáng 9/8.

Khoảng 8h15, ông Quang, 58 tuổi, đang chờ trộn bêtông tại công trình tường bao UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Vạn Tường) thì phần đất phía trên bất ngờ sạt xuống, vùi kín.

"Nhiều m3 đất đỏ phía trên đổ ập xuống quá nhanh nên ông Quang không kịp phản ứng", một nhân chứng kể.

Lực lượng chức năng tìm cách cứu nạn nhân bị đất vùi lấp. Ảnh cắt từ video

Ban Chỉ huy quân sự xã huy động khoảng 20 người cùng máy móc và dụng cụ thủ công đào bới. Sau 15 phút, nạn nhân được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Trụ sở xã Bình Hải cũ nằm cao hơn mặt đường khoảng 3 m, chưa có tường bao. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nơi này tiếp tục được sử dụng làm trụ sở. Khoảng 10 ngày qua, đơn vị thi công đào móng, lắp cốt thép để xây tường bao.

Trụ sở xã Bình Hải cũ nằm ở vị trí cao hơn mặt đường khoảng 3 m. Ảnh: Phạm Linh

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Phạm Linh