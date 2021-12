Công nhân bị thu phí xét nghiệm Covid-19 giá cao

Bình DươngNhiều công nhân bức xúc vì bị công ty thu 1,9 triệu đồng cho một lần xét nghiệm Covid-19, gấp hơn 3 lần so với giá Bộ Y tế công bố.

Sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp VSIP, TP Thuận An. Việc khấu trừ tiền xét nghiệm RT-PCR được công ty thông báo cho lao động song không nói rõ giá tiền. Đến lúc nhận lương cách đây 3 hôm, nhiều công nhân "tá hỏa" khi thấy mức phí quá cao dẫn đến thu nhập nhận về không còn bao nhiêu.

Theo danh sách công ty đưa ra, trong tháng 11, có 87 công nhân xét nghiệm Covid-19 phải tự chi trả, với số tiền hơn 220 triệu đồng. Người xét nghiệm trong lần đầu tốn 1,9 triệu đồng, lần 2 và 3 đều mất 1,3 triệu đồng. Phần lớn công nhân được yêu cầu xét nghiệm 2 lần, tốn 3,2 triệu đồng; 4 người phải lấy mẫu 3 lần, tổng chi phí 4,5 triệu đồng...

Một công nhân cho hay việc xét nghiệm RT-PCR được công ty liên kết Phòng khám đa khoa An Thuận (TP Thuận An), nhưng không báo giá cho người lao động, chỉ bảo sẽ trừ lương. "Sau 3 lần xét nghiệm tốn 4,2 triệu đồng, cùng thời gian làm việc ít do nhiễm Covid-19 bị cách ly, lương tháng 11 của tôi còn hơn 3 triệu đồng, chỉ đủ đóng tiền trọ", nam công nhân nói và cho hay mức phí công ty đưa ra cao gấp 3 lần quy định Bộ Y tế, từ đó đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Ông Nguyễn Phước Lâm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, cho biết từ ngày 18/10, nhà máy chấm dứt "3 tại chỗ" và tổ chức sản xuất theo phương thức "3 xanh". Người lao động được xét nghiệm PCR đầu vào, toàn bộ chi phí do công ty thanh toán. Sau mấy ngày hoạt động, nhà máy liên tục phát hiện ca nhiễm, ảnh hưởng sản xuất, trong khi ý thức phòng dịch của công nhân không tốt. Nhiều người vẫn túm tụm hút thuốc, nói chuyện bất chấp khuyến cáo của Tổ an toàn Covid-19.

Ngày 21/10, ban giám đốc ra thông báo trường hợp lây nhiễm do yếu tố công việc như phải tiếp xúc nhiều, làm việc trong điều kiện không thể giãn cách, tiếp xúc F0 tại nhà máy... sẽ được trả toàn bộ chi phí xét nghiệm, điều trị. Ngược lại, các trường hợp nhiễm từ cộng đồng, ủ bệnh trước khi vào nhà máy hoặc từng vi phạm quy tắc 5K... sẽ không được công ty trả tiền xét nghiệm.

Ông Lâm nói rằng công ty không bắt công nhân phải xét nghiệm PCR ở Phòng khám Đa khoa An Thuận. Tuy nhiên từ trước đến nay giữa doanh nghiệp và phòng khám ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Nếu người lao động đến kiểm tra ở đây sẽ được công ty thanh toán, sau đó mới trừ vào lương.

Về chi phí xét nghiệm công nhân phản ánh quá cao, ông Lâm nói trước đây giá niêm yết của phòng khám là 1,9 triệu đồng cho mỗi lần test PCR. Sau khi nhà nước yêu cầu phải dưới một triệu đồng, công ty nhiều lần thương lượng, ngày 10/11 giảm xuống 1,5 triệu đồng, đến ngày 15/11 còn 1,3 triệu đồng.

Sáng nay, làm việc Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, có sự tham dự của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương, bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp VSIP đề nghị công ty cần hỗ trợ chi phí xét nghiệm PCR cho người lao động, ít nhất từ lần thứ 2 trở đi. Yêu cầu này được phía doanh nghiệp đồng ý.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết, đầu tháng 11 sở có văn bản đề nghị các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế về quy định giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19. Trong đó, phí xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn không quá 518.400 đồng mỗi lần và công khai giá để người dân biết.

"Về thông tin Công ty Uchiyama thu phí xét nghiệm giá cao, thanh tra sở đang kiểm tra nhằm có hướng xử lý, giải quyết để đảm bảo quyền lợi người lao động", ông Chương nói.

Phước Tuấn - Lê Tuyết