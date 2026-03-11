Công nghệ - yếu tố then chốt với doanh nghiệp vận tải

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động, chậm chuyển đổi số có thể khiến doanh nghiệp vận tải đối mặt rủi ro mất khách hàng và giảm năng lực cạnh tranh.

Theo các nhà phân tích, doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng kỳ vọng đối tác logistics sở hữu năng lực số để quản lý rủi ro, tối ưu hiệu suất và cung cấp dữ liệu vận chuyển theo thời gian thực. Quan hệ hợp tác truyền thống vẫn quan trọng, song nếu thiếu nền tảng công nghệ, các nhà giao nhận khó theo kịp yêu cầu mới của thị trường.

Ngành vận tải toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, khi các thách thức như biến động chính sách thương mại, yếu tố địa chính trị, kỳ vọng khách hàng tăng cao và sự phát triển nhanh của tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tác động tới chuỗi cung ứng.

Khoảng cách số trong ngành logistics

Các nhà cung cấp dịch vụ logistics được khuyến nghị tăng tốc ứng dụng công nghệ nếu muốn duy trì hoạt động kinh doanh. Hiện nay, khoảng cách giữa các doanh nghiệp đầu tư vào nền tảng công nghệ và nhóm chậm chuyển đổi đang ngày càng rõ rệt, đặc biệt về khả năng ứng dụng AI, mức đầu tư công nghệ và mức độ hài lòng của khách hàng.

Khảo sát cho thấy chỉ khoảng 45% doanh nghiệp giao nhận đã tự động hóa các quy trình như chứng từ, tuân thủ và lập hóa đơn. Sự khác biệt giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ cũng khá rõ: tỷ lệ doanh nghiệp cho biết "chưa có kế hoạch hiện đại hóa lớn trong thời gian tới" ở nhóm nhỏ lên tới 20%, trong khi ở doanh nghiệp lớn chỉ 6%.

Trong môi trường kinh doanh ngày càng kết nối, các quy trình thủ công hoặc hệ thống dữ liệu rời rạc không còn đáp ứng yêu cầu vận hành. Những phương thức này làm giảm năng suất, độ chính xác và khả năng phản ứng trước biến động thị trường.

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đòi hỏi đối tác logistics số hóa

Ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm đối tác logistics có năng lực công nghệ, đóng vai trò đối tác chiến lược trong quản trị chuỗi cung ứng. Những năng lực được kỳ vọng gồm khả năng cung cấp dữ liệu vận chuyển kịp thời, tích hợp số với các đối tác thương mại và hỗ trợ giảm rủi ro chuỗi cung ứng.

Các doanh nghiệp giao nhận cần xây dựng năng lực số như theo dõi lô hàng theo thời gian thực, quản lý báo giá vận tải số hóa, tự động hóa chứng từ vận chuyển và các nền tảng tích hợp dữ liệu. Điều này giúp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu.

Việc triển khai nền tảng quản lý vận tải tích hợp cũng được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng dữ liệu và tối ưu quy trình xử lý đơn hàng, từ đó tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả doanh nghiệp logistics và khách hàng.

Nghiên cứu cho thấy 38% doanh nghiệp xuất nhập khẩu chỉ "hơi hài lòng" hoặc "không hài lòng" với năng lực công nghệ của các đối tác giao nhận. Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa kỳ vọng của khách hàng và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp logistics.

Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ không còn là yếu tố tạo khác biệt mà đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản. Những doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu này có nguy cơ mất khách hàng, trong khi các đơn vị chủ động đầu tư vào công cụ logistics số có thể mở rộng thị phần.

Các chuyên gia cho rằng chuyển đổi số trong logistics không nhằm thay thế yếu tố con người, mà giúp nâng cao chất lượng hợp tác. Công nghệ có thể cung cấp dữ liệu và phân tích kịp thời để tối ưu chuỗi cung ứng, tăng độ tin cậy và củng cố quan hệ với khách hàng.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp giao nhận áp dụng nền tảng logistics số tích hợp sẽ có lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp và phụ thuộc nhiều vào dữ liệu.

Theo các chuyên gia, cách vận hành truyền thống dựa vào điện thoại, email và bảng tính thủ công khó có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của vận tải toàn cầu. Kết nối số đang trở thành yếu tố thiết yếu để nâng cao khả năng thích ứng, năng suất và sức cạnh tranh dài hạn của ngành logistics.

Thế Đan (theo Supply Chain Brain)