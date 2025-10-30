Công nghệ xây đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ

TP HCMVingroup sử dụng giải pháp san lấp, gia cố nền móng theo chuẩn quốc tế nhằm mở rộng không gian đô thị, phát triển bền vững tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Năm 2001, khi quỹ đất đạt đến giới hạn phát triển, Dubai chọn bước đi táo bạo: xây dựng quần đảo nhân tạo Palm Jumeirah ngoài khơi vịnh Ba Tư. Ý tưởng này được hiện thực hóa bằng công nghệ lấn biển, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hơn 7 triệu tấn đá được đào từ dãy núi Hajar và khoảng 120 triệu m3 cát được nạo vét từ vịnh Ba Tư, phục vụ việc xây dựng.

Cát được phun, san theo hình học định sẵn, dưới sự dẫn đường của hệ thống định vị GPS, nén chặt bằng kỹ thuật đầm rung sâu (vibro-compaction) tạo lớp nền ổn định, chống lún cho công trình. Một đê chắn sóng dài 11 km cũng được xây dựng nhằm bảo vệ những đảo bên trong trước sóng biển và nguy cơ xói mòn cát.

Palm Jumeirah có hình dạng như một thân cây, tỏa ra 16 nhánh lá cọ. Ảnh: Gulf News

Sau 7 năm thi công với tổng vốn khoảng 12,3 tỷ USD, đảo nhân tạo này đi vào vận hành, trở thành điểm đến lưu trú và giải trí nổi bật của Dubai. Theo dữ liệu của Knight Frank, trong quý III/2023, Palm Jumeirah chiếm hơn 52% giao dịch bất động sản trên 10 triệu USD, dẫn đầu thị trường siêu sang của Dubai.

Công nghệ lấn biển sau đó ghi dấu ở nhiều công trình mang tính biểu tượng khác của thế giới, từ tổ hợp Marina Bay Sands (Singapore) đến sân bay Kansai (Nhật Bản)... Tại Việt Nam, Vingroup từng áp dụng giải pháp tương tự khi xây dựng tổ hợp VinFast ở Hải Phòng (2017), trong đó hơn 60% diện tích là lấn biển. Kinh nghiệm thi công công trình cao tầng ở nền đất yếu như Landmark 81, Vinhomes Central Park hay Vinhomes Golden River cũng là cơ sở kỹ thuật để triển khai dự án tại Cần Giờ.

Các công nghệ thi công trên nền đất giáp sông được Vingroup áp dụng thành công tại tòa tháp cao nhất Việt Nam Landmark 81. Ảnh: Vingroup

Tại Cần Giờ, công nghệ lấn biển được nâng cao. Chủ đầu tư tiếp cận bài toán nền móng - nền đất theo chuẩn quốc tế, với tư vấn từ các chuyên gia Hà Lan - quốc gia có nhiều kinh nghiệm trị thủy và công nghệ lấn biển. Mục tiêu là phải vừa bảo đảm tính kiên cố của công trình trong dài hạn, vừa bảo tồn hệ sinh thái bản địa.

Dự án mở rộng ra phía biển bằng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt, ưu tiên lấy vật liệu trong phạm vi quy hoạch để bồi đắp đất liền, hạn chế khai thác ngoài khơi và giảm tác động đến môi trường. Cát được bơm, san phủ thành lớp dày phủ lên bề mặt bùn yếu, sau đó nén chặt và gia cố để nước thoát nhanh, giúp nền đất cố kết và tăng khả năng chịu tải cho công trình.

Công nghệ phun cát kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt được áp dụng để xử lý nền đất yếu. Ảnh: Vingroup

Kỹ thuật gia cố nền móng cũng được tính toán kỹ lưỡng. Theo khảo sát, tầng địa chất yếu phía trên của Cần Giờ có chiều dày khoảng 20 m. Trong khi ở khu vực giáp sông của Bình Thạnh (cũ), tầng này lên tới 30 m. Ở độ sâu 36-40m, cả hai khu vực đều xuất hiện lớp đất tốt.

Theo tư vấn của các đơn vị thế giới, với công trình thấp tầng, cọc ép được đưa tới lớp đất tốt ở độ sâu 36-40 m. Với công trình cao tầng, giải pháp cọc khoan nhồi hoặc cọc barrette được áp dụng, mũi cọc đặt ở tầng đất chặt 65-80 m - tương tự cách Vingroup đã áp dụng tại Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River (TP HCM).

Phối cảnh đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vingroup

Theo Vingroup, Cần Giờ không phải là khu sạt lở mà là khu bồi đắp, do đó, nguy cơ sạt lở sẽ không xảy ra. Chủ đầu tư cam kết, mọi trường hợp lún sụt sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ bằng chi phí của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, công nghệ lấn biển được xem là giải pháp chiến lược giúp mở rộng không gian sống, làm việc và du lịch. Vingroup kỳ vọng Vinhomes Green Paradise không chỉ là điểm đến biểu tượng mà còn góp phần củng cố vị thế quốc gia trên bản đồ đô thị thế giới.

Song Anh