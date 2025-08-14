Công nghệ và thẩm mỹ trên bộ sưu tập máy lọc nước Funiki

Funiki, thuộc tập đoàn Hòa Phát giới thiệu bộ sưu tập máy lọc nước mới, tạo điểm nhấn khi kết hợp yếu tố công nghệ và tính thẩm mỹ.

Theo đại diện của công ty CP điện máy gia dụng Hòa Phát, dòng sản phẩm mới của hãng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, chú trọng thiết bị gia dụng đảm bảo công năng và góp phần làm đẹp không gian sống. Kế thừa những giá trị từ tập đoàn Hòa Phát, Funiki phát triển máy lọc nước mới có bảng màu đa dạng, hứa hẹn đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ của người dùng.

Máy lọc nước Funiki màu sắc đen ngọc trai. Ảnh: Funiki

Chị Phương Anh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, khi mua đồ gia dụng, chị chú ý đến tính năng, cân nhắc sản phẩm có thiết kế phù hợp không gian sống hay không. Mối quan tâm của chị Phương Anh cũng như nhiều người tiêu dùng khác cho thấy nhu cầu về một thế hệ máy lọc nước không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, bền bỉ mà còn hài hòa về thiết kế, phù hợp với không gian sống. Với dòng máy lọc nước mới, Funiki mang đến ba lựa chọn màu sắc: trắng lông sói, nâu socola và đen ngọc trai.

Các sản phẩm trong bộ sưu tập này cũng có nhiều kiểu dáng như tủ đứng hoặc âm tủ, giúp người dùng chủ động bố trí và sắp đặt trong căn bếp hoặc phòng khách.

Máy lọc nước Funiki đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các gia đình hiện đại. Ảnh: Funiki

Về công nghệ, máy lọc nước Funiki trang bị hệ thống lọc đa tầng 13 cấp độ, công nghệ tấm màng RO từ Mỹ giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn, tạp chất và kim loại nặng, theo công bố của hãng. Một số sản phẩm cũng tích hợp công nghệ điện phân nước có màng ngăn, mang lại nguồn nước uống giàu hydrogen.

Theo một số nghiên cứu, nguồn nước hydrogen có khả năng giảm mỏi cơ, cải thiện hiệu suất vận động. Nhà sản xuất cho biết, máy lọc nước Funiki dùng tấm điện cực Titanium phủ Platinum, tuổi thọ đến 50 năm, bộ sưu tập được trang bị công nghệ làm lạnh Block, kết hợp đầu bơm Headon giúp tiết kiệm điện, thân thiện môi trường. Các sản phẩm trong bộ sưu tập máy lọc nước được Funiki bảo hành chính hãng đến 36 tháng.

Bà Lê Hạnh Hoa, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu và phân phối Thống Nhất, tổng thầu phân phối máy lọc nước Funiki cho biết: "Thiết bị sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, độc quyền và tích hợp nhiều cải tiến, tính năng thẩm mỹ. Việc phân phối máy lọc nước Funiki mở ra cơ hội để các nhà phân phối mở rộng kinh doanh, mang đến lựa chọn tối ưu phù hợp nhu cầu người tiêu dùng Việt".

(Nguồn: Funiki)