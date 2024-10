Công nghệ trên dòng tủ lạnh Panasonic 2 cánh, ngăn đá trên

Dòng tủ lạnh Panasonic 2 cánh, ngăn đá trên hướng đến nhóm người dùng phổ thông, được thương hiệu tích hợp loạt công nghệ phù hợp gia đình hiện đại.

Các dòng tủ lạnh 2 cánh, ngăn đá trên được Panasonic phân phối với các mã NR-TX461GPKV 406 L, NR-TL381GVKV 355 L và NR-TL351GVKV 325 L, hướng đến nhu cầu bảo quản thực phẩm đa dạng của người Việt cùng thiết kế phù hợp không gian bếp trong gia đình.

Thiết kế tối giản của dòng tủ lạnh 2 cánh, ngăn đá trên của Panasonic. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Các dòng tủ lạnh trên được Panasonic tạo điểm nhấn nhờ loạt công nghệ độc quyền do thương hiệu phát triển. Đầu tiên là công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ sử dụng ánh sáng xanh để kích hoạt tinh thể bạc Ag+, tạo các gốc OH- tự do, kết hợp hydro trong vi khuẩn sẽ chuyển hóa thành nước, có thể giữ thực phẩm tươi sạch.

Theo thương hiệu, với việc kết hợp công nghệ Ag Clean, sản phẩm còn có khả năng ngăn ngừa tình trạng nhiễm khuẩn chéo, khử mùi hôi trong tủ lạnh, loại bỏ 99,9% nấm mốc, phù hợp với gia đình thường xuyên tích trữ món ăn có mùi mạnh, hoặc đồ ăn sẵn nhiều gia vị.

Ngăn trữ đông Ag Hygiene Zone cũng là điểm nhấn của dòng tủ lạnh này với thiết kế ngăn kéo có nắp đậy, cùng tinh thể bạc Ag ngăn mùi, kháng khuẩn, giúp "cách ly" mùi hôi, tanh của thịt, cá cùng các thực phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, khay lạnh Cooling Plate có khả năng làm lạnh nhanh, giúp giữ độ tươi của thực phẩm mà không cần dùng đá. Với khay này, các gia đình có thể dễ dàng chuẩn bị các món như sashimi, gỏi cuốn, đồ tráng miệng như kem cuộn, sữa chua, bánh ngọt phủ chocolate. Trong những bữa cơm gia đình, khay lạnh Cooling Plate có thể sử dụng để làm nguội cháo, súp...

Ngăn trữ đông Ag Hygiene Zone kháng khuẩn. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Panasonic cũng tích hợp công nghệ lấy nước ngoài kháng khuẩn, khử mùi Hygiene Water Dispenser vào sản phẩm, giúp người dùng lấy nước không cần mở tủ, tiết kiệm điện năng, đảm bảo nguồn nước sạch sẽ. Dòng tủ lạnh Panasonic 2 cánh, ngăn đá trên còn sở hữu công nghệ làm đá nhanh, tiết kiệm 40 phút chờ đợi so với các dòng tủ thông thường, theo công bố của hãng. Panasonic cũng cung cấp ra thị trường các tùy chọn dung tích khác nhau cho sản phẩm, từ 325 lít đến 406 lít, phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình.

Ngoài các tính năng công nghệ, thiết kế sản phẩm cũng được chú trọng, phù hợp đa dạng không gian bếp của gia đình Việt. Sản phẩm có thiết kế màu đen, sử dụng vật liệu thép không gỉ, bề mặt hạn chế bám vân tay trong quá trình sử dụng, dễ dàng vệ sinh... Ngoài ra, tay nắm thiết kế dạng ẩn tạo điểm nhấn thẩm mỹ và thuận tiện đóng mở.

Khay lạnh Cooling Plate được tích hợp trên dòng tủ lạnh Panasonic 2 cánh, ngăn đá trên. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Các dòng tủ lạnh Panasonic 2 cánh, ngăn đá trên NR-TX461GPKV 406 L, NR-TL381GVKV 355 L và NR-TL351GVKV 325 L được phân phối độc quyền tại hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh trên toàn quốc.

Tuấn Vũ