Công nghệ trên dòng áo điều hòa Kenko

Áo điều hòa Kenko tích hợp động cơ quạt không chổi than, vải ứng dụng công nghệ Anti-UV, chống nước, pin dung lượng cao đạt tiêu chuẩn châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Các dòng sản phẩm áo điều hòa được Kenko thiết kế hướng đến sự thoải mái cho người mặc, tích hợp công nghệ để có thể sử dụng lâu dài trong đa dạng điều kiện thời tiết. Các mẫu áo điều hòa trang bị động cơ quạt 5 cánh không chổi than, tích hợp vòng bi đôi cùng bộ pin dung lượng cao. Chất liệu vải có công nghệ Anti-UV, khả năng chống nước, chịu thời tiết khắc nghiệt.

Áo điều hòa Kenko phù hợp cho cả nam và nữ. Ảnh: Kenko

Ông Trịnh Xuân Chung, đại diện Kenko cho biết, việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm được dựa trên ba yếu tố, gồm: quạt hiện đại, pin dung lượng cao và chất liệu vải thông minh. "Các yếu tố này giúp người mặc luôn thoải mái, mát mẻ và đảm bảo độ bền bỉ trong quá trình sử dụng", đại diện Kenko Việt Nam nói.

Theo đó, động cơ quạt không chổi than được Kenko tích hợp hai vòng bi cho mỗi quạt, lượng gió mạnh hơn 30% so với trước đây, trong khi ít tiêu hao điện năng. Doanh nghiệp cũng phát triển công nghệ chip xử lý điện áp thông minh kèm bảng mạch bảo vệ trên pin áo điều hòa. "Với dòng pin thế hệ mới 22V tích hợp bảng mạch kép an toàn, chip Alpha X5 có thể hoạt động liên tục từ 9,5 đến 15h ở công suất mạnh nhất với một lần sạc đầy", đại diện doanh nghiệp nói, thêm rằng công nghệ này giúp tối ưu hiệu suất sử dụng, kéo dài tuổi thọ pin, bảo vệ thiết bị khỏi quá tải, quá nhiệt và chập cháy.

Thiết bị quạt sử dụng trên áo điều hòa Kenko. Ảnh: Kenko

Pin được sử dụng trên áo điều hòa Kenko đạt chứng nhận từ các tổ chức quốc tế như CE (châu Âu), PSE (Nhật Bản) và UL (Mỹ). Ngoài ra, các dòng áo điều hòa của hãng này sử dụng chất liệu vải Taslan, vải gió siêu nhẹ hoặc vải bò chống cháy nhẹ, thoáng khí để tăng hiệu quả làm mát. Theo hãng, vải có thể cản đến 98% tia UV, bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời.

Áo điều hòa Kenko sử dụng vải denim. Ảnh: Kenko

Nhãn hiệu Kenko đã được doanh nghiệp đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. "Kenko không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất, chiếm được lòng tin yêu của người dùng", ông Trịnh Xuân Chung, đại diện Kenko cho biết. "Trong năm nay, Kenko sẽ cho ra mắt sản phẩm đa dạng hơn, hướng đến cả thị trường trong nước và Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc".

Tuấn Vũ