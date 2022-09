Công nghệ tôn mạ ma trận 4 lớp cho công trình bền, đẹp

Theo PGS. TS Phạm Cao Hùng, ĐH Sydney, việc tích hợp công nghệ mạ ma trận 4 lớp cho mái và vách sẽ đảm bảo các công trình luôn bền và đẹp.

Mái và vách vốn là những bộ phận chịu lực, chịu tác động trực tiếp của các hoạt tải như tải gió, tải sửa chữa... Đây còn là kết cấu bao che bảo vệ công trình trước các tác động của thiên nhiên và cũng có khả năng cách âm, cách nhiệt.

Không chỉ chịu tác động từ thiên thiên, mái và vách còn phải chống chọi với nhiều yếu tố ăn mòn khác. Các nhà máy, nhà xưởng thường nằm trong các khu công nghiệp có môi trường công nghiệp ô nhiễm hoặc tại các địa điểm có môi trường khắc nghiệt như vị trí sát biển. Hơn nữa, khi vận hành, các nhà máy có thể phát ra khí thải hay hơi ẩm ăn mòn, khiến tôn dễ bị ăn mòn.

"Vì vậy, việc thi công đúng kỹ thuật và chọn lựa vật liệu chất lượng cao cho mái và vách là vô cùng quan trọng", PGS. TS Phạm Cao Hùng nhấn mạnh.

PGS. TS về Kết cấu Công trình tại Trường Kỹ thuật Xây dựng, Đại học Sydney Phạm Cao Hùng.

Là phó giáo sư, tiến sĩ có nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ông Phạm Cao Hùng cho biết, tại Australia, các doanh nghiệp lớn đều chú trọng đến R&D (hoạt động nghiên cứu và phát triển) và thường hợp tác với các trường đại học danh tiếng để thực hiện việc nghiên cứu và kiểm nghiệm sản phẩm.

Với ngành thép, mới đây, một trung tâm nghiên cứu lớn tầm quốc gia - The ARC Research Hub for Australian Steel Innovation (Steel Research Hub) do Chính phủ Australia kết hợp với 8 trường đại học và 9 đối tác được tài trợ thành lập và xây dựng lên, trong đó BlueScope là doanh nghiệp đồng hành chính. Tại Steel Research Hub, mỗi trường đại học sẽ phụ trách một mảng nghiên cứu theo thế mạnh của mình. Như về phía Đại học Sydney do ông dẫn đầu sẽ nghiên cứu về các giải pháp kết cấu thép.

Công nghệ Activate là kết quả của hơn 22 năm nghiên cứu của BlueScope.

Đối với những doanh nghiệp lớn, họ cũng không ngừng nghiên cứu và phát triển ra các công nghệ thép mạ mới và thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường quốc tế. Đơn cử BlueScope đã kết hợp thành công với những trường đại học uy tín tại Australia trong đó có Đại học Sydney để hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được cấp bằng sáng chế để phát triển rộng rãi tại thị trường Australia.

Chia sẻ về các tiêu chí mà doanh nghiệp Australia thường sử dụng để lựa chọn vật liệu cho mái và vách, PGS. TS Phạm Cao Hùng cho biết, với các doanh nghiệp đa quốc gia, khi xây dựng nhà máy tại quốc gia nào, họ đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn xây dựng của nước sở tại và chọn các loại vật liệu đáp ứng được các yêu cầu về xây dựng tại quốc gia đó.

Australia có cơ quan phát triển tiêu chuẩn Australia -Standards Australia. Đây là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, phi chính phủ ban hành các tiêu chuẩn được chuẩn hóa toàn quốc để các doanh nghiệp có thể thực hiện theo. Trong đó, có bộ tiêu chuẩn AS 1397 dành cho thép mạ kim loại nhúng nóng liên tục. Chính phủ Australia cũng có Bộ luật Xây dựng (National Construction Code) được cập nhật thường xuyên theo tình hình phát triển chung.

Theo vị chuyên gia này, nhiều công trình công nghiệp và dân dụng tại Australia sử dụng tôn mạ của BlueScope cho mái và vách vì sản phẩm của hãng đáp ứng tiêu chuẩn của Australian Standards và các quy định khắt khe của Chính phủ. Đặc biệt, lần cập nhật Bộ tiêu chuẩn AS1397-2021 mới đây nhất liên quan đến các hợp chất sử dụng trong xây dựng thì tôn mạ của BlueScope với công nghệ Activate mạ ma trận 4 lớp đáp ứng tiêu chuẩn này (Type AM coatings). Các doanh nghiệp thường lựa chọn tôn mạ của BlueScope để có thể dễ dàng xin được giấy chứng nhận và cấp phép sử dụng công trình tại Australia.

Tại Việt Nam, ông Hùng cho rằng, Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng ẩm, mưa nhiều, lại có bờ biển dài nên có thể coi là môi trường có tính ăn mòn cao. Vì vậy, khi tích hợp công nghệ mạ Activate ma trận 4 lớp cho mái và vách sẽ đảm bảo các công trình công nghiệp luôn bền và đẹp.

Nhà máy lọc dầu Long Sơn có vị trí sát biển nên đã chọn vật liệu tôn tích hợp công nghệ Activate của BlueScope.

Ông cũng ấn tượng với những con số phía sau công nghệ Activate, cho thấy công nghệ này sở hữu khả năng chống ăn mòn vượt trội ngay cả ở môi trường biển được coi là môi trường khắc nghiệt nhất.

BlueScope đã dành ra hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển, hơn 8.000 mẫu đã được thử nghiệm phun sương muối trong phòng thí nghiệm và hơn 10.000 tấm mẫu khác được phơi mẫu thực tế tại 22 điểm khác nhau trên toàn nước Australia. Ngoài ra, những nhà mẫu và mô hình với các ứng dụng khác nhau được thiết lập để thử nghiệm trong điều kiện thực tế và trong môi trường biển khắc nghiệt.

Thế Đan (Ảnh: NS BlueScope Việt Nam)