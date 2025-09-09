Công nghệ tối ưu vận hành trong logistics

MyQ Enterprise tối ưu vận hành logistics bằng tự động hóa, dữ liệu thời gian thực và AI, giúp tăng tốc độ, giảm chi phí và nâng cao an toàn bến bãi.

Trong chuỗi cung ứng hiện nay, tốc độ, sự an toàn và khả năng quan sát toàn diện là yếu tố quyết định. Các đội ngũ logistics thường phải gánh áp lực làm nhiều hơn với nguồn lực ít hơn: vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn, nhanh hơn, đồng thời giữ chi phí thấp để đạt mục tiêu năng suất. Tuy vậy, nhiều cơ sở vẫn phụ thuộc vào giấy tờ, bảng kê hay liên lạc thủ công, dẫn đến chậm trễ, thiếu minh bạch và kém hiệu quả. Do đó, myQ Enterprise ra đời nhằm giải quyết những vấn đề này bằng cách kết nối toàn bộ hành trình của rơ-moóc thành một hệ sinh thái dữ liệu mạnh mẽ.

MyQ Enterprise là nền tảng công nghệ do Chamberlain Group - tập đoàn công nghệ Mỹ chuyên về giải pháp kiểm soát ra vào và tự động hóa, phát triển. hệ thống này tích hợp trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT) và quy trình tự động hóa nhằm quản lý toàn bộ hoạt động logistics từ cổng ra vào đến bãi chứa và bến dỡ hàng. Với khả năng giám sát theo thời gian thực, tối ưu quy trình và tăng cường an toàn, MyQ Enterprise đang mở ra cách vận hành thông minh hơn cho các doanh nghiệp trong ngành.

MyQ Enterprise giúp tối ưu kiểm soát ra vào và nâng cao hiệu quả vận hành. Ảnh: Systems, LLC

Theo đó, nền tảng này cho phép nhà quản lý theo dõi vị trí và tình trạng của từng rơ-moóc cũng như hoạt động tại bến bãi ngay trên một bảng điều khiển tập trung. Thay vì phải đi kiểm tra trực tiếp hoặc chờ cập nhật từ nhân viên, các thông tin quan trọng như: thời gian lưu bãi, xe vào ra hay luồng công việc đều được hiển thị tức thì. Camera và cảm biến tích hợp bổ sung thêm lớp dữ liệu về an toàn và hiệu suất, giúp mọi hoạt động đều có thể giám sát, xác minh và tối ưu.

Bằng việc thay thế các quy trình thủ công, myQ Enterprise mang lại tự động hóa ở nhiều khâu quan trọng. Tài xế có thể làm thủ tục qua SMS, web di động hoặc kiosk video, nhờ đó rút ngắn thời gian chờ, giảm ùn tắc và tăng an ninh. Các cảm biến thông minh giúp kiểm soát việc nhận và trả rơ-moóc, phân bổ cửa dỡ và điều phối xe, trong khi hệ thống liên lạc tức thì với tài xế hạn chế nhầm lẫn và tăng tốc độ xử lý. Cùng với khả năng giám sát trực tiếp hoạt động ở bến dỡ, mọi khâu đều trở nên minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.

Không chỉ nâng cao hiệu quả, nền tảng còn cung cấp dữ liệu phân tích theo thời gian thực và báo cáo lịch sử để tối ưu từng bước vận hành. Các chỉ số như vòng quay, thời gian lưu bãi hay hiệu suất bến dỡ đều được ghi nhận và phân tích, giúp nhà quản lý nhanh chóng phát hiện điểm yếu và điều chỉnh kịp thời. Điều này không chỉ giảm phí phạt lưu xe, cải thiện lịch hẹn bến mà còn giúp mọi quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu, thay vì cảm tính.

Một ưu điểm khác của myQ Enterprise là khả năng thích ứng linh hoạt với mọi quy mô vận hành. Với cơ sở nhỏ, nền tảng giúp loại bỏ gánh nặng từ các quy trình thủ công. Với hệ thống lớn, đa điểm, nó mang đến sự kiểm soát và thông tin chính xác, giúp đồng bộ hóa hoạt động trên toàn mạng lưới. Dựa trên kinh nghiệm kỹ thuật hàng chục năm của Chamberlain Group, giải pháp này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng thích ứng với sự tiến hóa không ngừng của ngành logistics.

Từ khi rơ-moóc bước qua cổng đến lúc rời bãi, myQ Enterprise đem đến sự minh bạch, tự động hóa và trí tuệ cần thiết để các doanh nghiệp logistics vận hành nhanh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn. Bằng cách kết nối cổng, bãi và bến trong một hệ thống thông minh duy nhất, nền tảng này giúp các đội ngũ biến điểm mù thành cơ hội cải thiện, mở ra một kỷ nguyên logistics thông minh và bền vững hơn.

Như Ý (Theo Food Logistics)