Công nghệ tối ưu trải nghiệm nghe nhìn trên LG OLED 2022

Mẫu TV OLED mới có bộ xử lý α9 Gen 5 AI giúp nâng cấp khả năng hiển thị, tối ưu chất lượng hình ảnh theo từng nội dung.

Đại diện hãng cho biết nhu cầu giải trí tại gia ngày một mở rộng. Người dùng chú trọng tính cá nhân hóa khi chọn mua thiết bị công nghệ. Như tín đồ thể thao sẽ tìm kiếm một mẫu TV mang đến cảm giác hòa mình vào từng chuyển động trên sân cỏ.

Nắm bắt xu hướng này, dòng OLED Evo 2022 trang bị bộ xử lý α9 Gen 5 AI mạnh mẽ. TV nhận diện nội dung, kích hoạt tính năng tăng cường ánh sáng 20-30% (cho dòng C2 và G2) và tái tạo hình ảnh chất lượng ba chiều cho mỗi trận cầu.

Bộ xử lí α9 Gen 5 AI cũng mở rộng khả năng của AI Sound Pro để tăng chất sống động cho âm thanh. Tấm nền mới nhất OLED evo tích hợp trên dòng G2 và C2 giúp hình ảnh tăng độ chi tiết và chân thực.

Ngoài việc nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn, LG chú trọng đến không gian sống - nơi người dùng sẽ lắp đặt thiết bị. Mẫu TV mang thiết kế liền mạch và tinh tế, đa dạng kích thước: 55 inch, 65 inch, 77 inch, 83 inch (trên dòng G2) hay 48 inch, 42 inch (trên dòng C2).

Thiết bị có nhiều lựa chọn kích thước, phù hợp không gian nội thất. Ảnh: LG

Thuật toán trên bộ xử lý đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến dải màu sắc rộng nhất, tái hiện màu sắc đầy đủ. Trong đó, tính năng Dynamic Tone Mapping Pro nâng cấp hình ảnh trên hơn 5.000 khu vực màn hình. Cài đặt Dynamic Vivid mở rộng các gam màu để mang đến khung hình sống động.

Bộ xử lý mới nhất giúp hình ảnh chân thực, rực rỡ. Ảnh: LG

Trên tấm nền OLED evo, hãng tích hợp công nghệ Dolby Vision IQ với tính năng Precision Detail mang đến độ tương phản tối ưu, màu đen sâu, màu sắc trung thực, tăng chi tiết khi xem phim. Loa tích hợp của TV tạo ra âm thanh vòm 7.1.2 ảo tân tiến.

Hãng trang bị thêm nhiều tính năng thông minh, đáp ứng nhu cầu của người xem phim. Đơn cử, tính năng Room to Room Share giúp chuyển tiếp nội dung đang xem giữa các TV trong nhà. Always Ready cho phép người dùng điều khiển bằng going nói dù TV đã tắt, giúp trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch. Nút FPT Play riêng biệt trên remote giúp truy cập nhanh kho phim trên ứng dụng.

Magic Remote với nhiều phím tắt tiện lợi. Ảnh: LG

OLED TV 2022 hướng tới người dùng yêu thích chơi game. Tốc độ phản hồi nhanh chỉ một ms, tương thích nhiều chuẩn đồ họa như VRR, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, kèm tính năng ALLM. Nhờ vậy, TV giảm hiện tượng giật lag khi chơi game.

Thiết bị tăng trải nghiệm khi chơi game. Ảnh: LGThiết bị tăng trải nghiệm khi chơi game. Ảnh: LG

Loạt TV này hỗ trợ Dolby Vision Gaming 4K 120Hz, tạo cảm giác chơi game chân thực tối đa, thể hiện đúng từng chi tiết đồ họa. Bốn cổng HDMI hỗ trợ nhiều tính năng HDMI 2.1, mở rộng khả năng kết nối.

Chú trọng lợi ích chơi game, LG mang đến dòng C2 với màn hình 42 inch - kích thước tối ưu cho những người thích chơi game console và PC.

Minh Tú