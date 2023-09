Công nghệ tối ưu hiệu suất trên điều hòa Comfee

Điều hòa tích hợp tính năng tiết kiệm thông minh Eco mode cùng công nghệ Inverter, bộ xử lý E-Max để không gian mát đều mà vẫn tối ưu điện năng.

Comfee CFS-10VWGF-V là một trong những dòng điều hòa nổi bật do Toshiba phân phối và bảo hành. Thiết bị có hiệu suất 9.500 BTU/h, phù hợp gian phòng 15 m2.

Điều hòa cho phép người dùng linh hoạt điều chỉnh công suất phù hợp với nhu cầu, tối ưu năng lượng mà vẫn đủ mát.

Đơn cử ở chế độ Eco, máy hoạt động suốt tám tiếng với mức tiêu thụ điện chưa đến 1 KWh, tiết kiệm đến 71% so chế độ thường. Thử nghiệm của hãng thực hiện trong điều kiện nhiệt độ phòng 30 độ C, diện tích phòng 16 m2, so sánh giữa chế độ E-max 24 độ C và chế độ bình thường 24 độ C của máy không Inverter.

Hãng mô tả lợi ích của chế độ Eco so với chế độ thường. Ảnh: Comfee

Hoặc qua chế độ Gear Mode, người dùng có thể lựa chọn ba mức công suất: 50%, 75% và 100%. Từng mức sẽ phù hợp diện tích phòng và nhu cầu hoạt động khác nhau. Mức thấp hơn sẽ làm mát vừa phải, không quá lạnh nhưng tiết kiệm điện hơn.

Sản phẩm còn hỗ trợ điều khiển giọng nói, cho phép người dùng tắt mở máy dù ở văn phòng. Tính năng này khá hữu ích trong trường hợp ra khỏi nhà nhưng quên mắt máy, phòng lãng phí điện năng.

Các tính năng kể trên hoạt động dựa trên phần cứng với nhiều cải tiến. Vi xử lý E-max điều khiển máy nén hoạt động ổn định và liên tục ở tốc độ cực thấp 12 Hz. Cơ chế này giúp thiết bị tiết kiệm điện đồng thời máy nén vận hành êm ái và bền bỉ hơn so với các thế hệ trước đến 16 lần, theo thử nghiệm của hãng.

Đi cùng là công nghệ Inverter (biến tần). Công nghệ này hoạt động dựa vào các board mạch tiên tiến nhằm kiểm soát tần số dao động, tránh hao phí năng lượng. Inverter khá phổ biến hiện nay, là một trong những tính năng giúp máy đạt hiệu suất năng lượng tốt nhất.

Kết hợp các yếu tố trên, bo mạch nguồn được cải tiến giúp máy tương thích với điện áp yếu hoặc cao, bảo đảm điều hòa luôn hoạt động ổn định mà không cần đến ổn áp riêng. Ngoài ra, dàn nóng thế hệ mới trang bị công nghệ bức xạ nhiệt lạnh Ice-Circuit có khả năng nâng cao hiệu suất làm lạnh trong những môi trường khắc nghiệt. Đường ống gas lạnh nâng cấp với lộ trình và cách thức hoạt động mới, giúp tản nhiệt một phần cho bo mạch điều khiển lẫn bộ trao đổi nhiệt, từ đó tăng hiệu suất làm lạnh, giảm điện năng.

Cải tiến trên cánh quạt tản nhiệt của dàn nóng với van điều tiết giúp máy đạt hiệu suất cao hơn, tăng lượng không khí lưu thông và tiết kiệm 30% điện năng trong cùng điều kiện hoạt động. Lá tản nhiệt bên trong dàn nóng và dàn lạnh đều phủ thêm vỏ bảo vệ để tăng khả năng chống oxy hóa hoặc các tình trạng ăn mòn vật liệu, nấm mốc, vi khuẩn.

Một ưu điểm khác của máy là công nghệ tự làm sạch. Khi lựa chọn chế độ này, điều hòa sẽ tăng công suất tối đa để "đóng băng" các bụi bặm, nấm mốc, dầu mỡ trên lá nhôm tản nhiệt rồi làm tan băng đột ngột để nước chảy ra, cuốn trôi các chất bẩn. Tiếp theo máy sẽ tiếp tục hoạt động ở chế độ quạt để dàn lạnh được hong khô, hạn chế sự phát sinh trở lại của nấm mốc. Cơ chế này giúp máy tăng độ bền đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dùng.

Với loạt công nghệ kể trên, Comfee đoạt giải "Điều hòa có công nghệ mới ấn tượng". Giải thưởng trao cho thiết bị được độc giả bình chọn nhiều nhất Sản phẩm tôi yêu 2023 tuần thứ tư (từ 12h ngày 17/8 đến 9h ngày 24/8).

Sản phẩm tôi yêu là chương trình khởi động cho sự kiện Tech Awards, được VnExpress tổ chức thường niên từ 2020. Chương trình năm nay diễn ra trong 10 số, kéo dài từ 20/7 đến cuối tháng 10.

Minh Tú