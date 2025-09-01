Công nghệ thực tế ảo giúp người dân trải nghiệm lịch sử

Hàng trăm nghìn lượt khách xếp hàng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Triển lãm Thành tựu đất nước, từ lái xe vượt Trường Sơn, trườn trong địa đạo Củ Chi đến tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), không gian Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" những ngày qua lúc nào cũng chật kín người. Đại tá Nguyễn Thu Hương, Phó giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội - đơn vị phụ trách gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, cho biết điểm nổi bật năm nay là ứng dụng công nghệ hiện đại về hình ảnh, âm thanh, thực tế ảo để người dân thực sự được sống lại những cảm xúc hào hùng.

Đại tá Nguyễn Thu Hương. Ảnh: Sơn Hà

Trong khu trưng bày trong nhà, Bộ Quốc phòng giới thiệu 334 hiện vật, bản sao, bản phục chế cùng quân trang, quân dụng, vũ khí, khí tài. Năm khu vực được sắp đặt thành dòng chảy lịch sử, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, công nghệ 3D Mapping, hologram để tái hiện hành trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn với các mốc son của dân tộc.

Khách tham quan có thể đeo kính VR để "quay ngược thời gian" về các thời kỳ: từ Văn Lang, Âu Lạc, tới ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, hay toàn quốc kháng chiến 1946. Các màn chiếu LED, sa bàn, hiện vật thật kết hợp tạo nên trải nghiệm vừa trực quan vừa xúc động.

Bên cạnh dòng chảy lịch sử, khu trải nghiệm của quân đội tập trung khắc họa chi tiết những chiến công, chiến dịch. Người dân được đeo kính thực tế ảo, nhập vai thành chiến sĩ lái xe "không kính" vượt Trường Sơn giữa bom đạn, hoặc trườn bò trong địa đạo Củ Chi tối om, chật hẹp.

Các cảnh phim VR đưa người xem đến với Điện Biên Phủ 1954, "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" 1972, hay Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975. Hình ảnh, âm thanh chân thực khiến nhiều người trẻ phải thốt lên "dường như mình đang đứng giữa trận địa".

Xếp hàng trải nghiệm bắn súng tại triển lãm thành tựu đất nước Người dân xếp hàng trải nghiệm bắn súng tại gian hàng Bộ Quốc phòng. Video: Anh Phú

Đại tá Hương cho biết tất cả khu vực trải nghiệm đều thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Từ ngày khai mạc đến nay, gần 100.000 lượt khách đã tham gia các sản phẩm mô phỏng. Không chỉ dừng ở tái hiện lịch sử, nhiều gian hàng ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng trải nghiệm. Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) mang đến hệ thống mô phỏng bắn súng, thu hút hàng dài người chờ thử.

Hệ thống này dùng súng thật gắn module laser hồng ngoại và thiết bị tạo lực giật không dây, giữ nguyên trọng lượng, khung vỏ, giúp cảm giác như đang bắn thật. Người dùng có thể tập các bài bắn cơ bản, bắn nhanh, tình huống chiến đấu nâng cao trong môi trường 3D an toàn, phần mềm còn cho phép biên tập giáo án, quản lý dữ liệu huấn luyện. Toàn bộ hệ thống gọn trong một vali, triển khai trong chưa đầy 15 phút.

Tại khu "95 năm Cờ Đảng soi đường", Viettel ứng dụng công nghệ AR/MR định vị chính xác trong không gian 8.000 m2, cho phép người tham quan dùng điện thoại hoặc kính chuyên dụng để khám phá các lớp nội dung số gắn trực tiếp lên bối cảnh thật. Người xem có thể "chạm vào" những thời khắc lịch sử, từ "Điện Biên Phủ trên không" tới hình ảnh lá cờ Đảng tung bay, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Khách tham quan được chứng kiến màn trình diễn thực cảnh kết hợp hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiện đại, tái hiện không khí của trận quyết chiến chiến lược năm 1954. Ảnh: Thanh Tùng

Không chỉ quân đội, nhiều đơn vị khác cũng đưa đến các hoạt động nhập vai phong phú. Vietnam Airlines bố trí buồng lái giả lập Airbus A320/321, nơi khách thử cảm giác cất - hạ cánh như phi công, hoặc ngồi khoang thương gia.

Tại gian hàng điện ảnh, người dân nhập vai chiến sĩ, quay video ngắn tái hiện cảnh phim "Đào, phở và piano" trong trường quay số. Đài Truyền hình Việt Nam mang đến trải nghiệm "Đi cùng diễu binh": qua kính VR, khách hóa thân thành sĩ quan Phòng không - Không quân hay cảnh sát đặc nhiệm trong đội hình diễu binh.

"Chúng tôi muốn không chỉ cho người dân nhìn thấy hiện vật, mà còn chạm, cảm nhận và đồng hành cùng lịch sử, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, tự hào truyền thống và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đặc biệt với thế hệ trẻ", đại tá Nguyễn Thu Hương nói.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mở cửa hàng ngày từ 9h đến 22h. Ban Tổ chức cho biết trong ngày đầu tiên, hơn 230.000 lượt khách tới tham gia trải nghiệm hoạt động tại các gian hàng. Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gian trưng bày của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, tất cả các bộ ngành, địa phương và hàng trăm doanh nghiệp. Những công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường biến sự kiện không chỉ là nơi trưng bày thành tựu, mà còn là hành trình sống lại lịch sử, gắn kết quá khứ hào hùng với khát vọng dựng xây đất nước.

Trải nghiệm 'lái xe trên đường Trường Sơn' tại gian trưng bày Bộ Quốc phòng Trải nghiệm 'lái xe trên đường Trường Sơn' tại gian trưng bày Bộ Quốc phòng. Video: Hoàng Thùy

Sơn Hà