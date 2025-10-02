Ông Lê Vũ Minh, Giám đốc FPT Digital, đánh giá doanh nghiệp bán lẻ đang đầu tư công nghệ song rời rạc, riêng lẻ khiến giảm hiệu quả kinh doanh.

'Công nghệ thúc đẩy doanh nghiệp bán lẻ' Ba chuyên gia trao đổi tại buổi tọa đàm.

Ngành bán lẻ Việt Nam đang chịu sức ép lớn từ chính sách, xu hướng tiêu dùng và cạnh tranh, buộc doanh nghiệp bán lẻ phải chuyển đổi số dựa trên dữ liệu khách hàng. Dữ liệu này vừa là tài sản, đồng thời là trách nhiệm của doanh nghiệp khi phải thu thập đúng, sử dụng hiệu quả và bảo mật nghiêm ngặt. Từ đây, doanh nghiệp đứng trước yêu cầu kết hợp chiến lược, công nghệ, con người để chuyển đổi, bắt kịp xu hướng thị trường.

Trong bối cảnh trên, tọa đàm "Chuyển động bán lẻ: Dữ liệu - Công nghệ - Hiệu suất" do FPT Camera tổ chức, phát sóng vào 20h ngày 1/10, trên VnExpress mang đến nhiều thông tin về chuyển đổi số ngành bán lẻ.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia gồm: ông Trần Hùng Thiện, Nhà sáng lập và Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường GCOMM; ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera & Smart Home; và ông Lê Vũ Minh, Giám đốc tư vấn FPT Digital.

Ba trọng tâm của buổi tọa đàm được phân tích gồm: bức tranh thị trường và những chính sách hỗ trợ; chiến lược và hành động cho doanh nghiệp; sự hỗ trợ từ công nghệ. Từ đây, các chuyên gia đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp bán lẻ về việc số hóa, công nghệ, để quá trình chuyển đổi thuận lợi hơn.

Văn Hà