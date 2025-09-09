Công nghệ thu nước uống trên sa mạc bị chê đắt

MỹMột số chuyên gia cho rằng thiết bị thu nước từ không khí trên sa mạc có chi phí quá cao nhưng sản xuất lượng nước chỉ được 2/3 cốc/ngày.

Thiết bị thu nước của MIT hoạt động trên sa mạc ở Thung lũng Chết, California. Ảnh: MIT

Theo CNN, các kỹ sư từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển và thử nghiệm công nghệ mới để thu nước uống từ không khí ở Thung lũng Chết tại California đầu tháng 6 năm nay. Thiết bị thu nước của họ là một tấm bảng lớn cỡ cửa sổ làm từ vật liệu hấp thụ gọi là "hydrogel" ngâm muối, gấp kiểu origami và bao trong kính.

Vật liệu trông giống màng xốp hơi màu đen, hấp thụ hơi nước trực tiếp từ không khí và phồng lên, sau đó co lại khi nước bay hơi. Nước ngưng tụ trên kính rồi chảy xuống theo đường ống và trở thành nước uống. Thiết bị không dùng năng lượng mà chỉ cần nhiệt từ Mặt Trời. Theo giáo sư kỹ thuật cơ khí Xuanhe Zhao tại MIT, tuy thiết bị không sản xuất được nhiều nước từ không khí khô (khoảng 2/3 cốc mỗi ngày), mục tiêu của nhóm nghiên cứu là cung cấp nước uống cho một hộ gia đình trên sa mạc cằn cỗi.

Thiếu nước là vấn đề lớn trên toàn cầu. Theo WHO, hơn hai tỷ người không có nước uống an toàn và tình hình này sẽ trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu gây hạn hán nghiêm trọng kéo dài hơn. Khi những hồ chứa nước thu hẹp, nguồn nước ngầm cạn kiệt và mùa mưa trở nên thất thường hơn, thu nước từ không khí là triển vọng hấp dẫn nhưng có nhiều trở ngại lớn như tiêu tốn năng lượng, sản lượng nước nhỏ đắt đỏ gấp nhiều lần nước máy.

Một số kỹ thuật thu nước gần đây sử dụng ngưng tụ để làm mát không khí ẩm và tạo thành chất lỏng nhưng đòi hỏi độ ẩm cao. Các nhà khoa học như Zhao phát triển công nghệ hoạt động ngay cả trong khí hậu khô cằn. Kiểu thu nước này dựa vào chất hút ẩm rắn, lỏng (hydrogel) hoặc xốp (aerogel). Theo Paul Westerhoff, giáo sư tại Trường Kỹ thuật bền vững và Môi trường xây dựng tại Đại học Bang Arizona, chúng có thể phồng lên gấp 10 lần thể tích thông thường chỉ nhờ hút ẩm từ không khí.

Evelyn Wang, giáo sư kỹ thuật cơ khí tại MIT cho biết hydrogel đáp ứng nhiều yêu cầu như chi phí thấp và không đòi hỏi nhiều năng lượng để giải phóng nước đã hấp thụ. Nghiên cứu về hydrogel đang bùng nổ như dự án sử dụng hỗn hợp hydrogel - muối để thu thập nước uống (0,4 lít/m2) từ không khí ở sa mạc Atacama ở Chile. Một dự án khác của Đại học Utah năm ngoái tạo ra 3,8 lít nước uống mỗi ngày từ không khí ở Las Vegas bằng cách sử dụng màng hydrogel lấy cảm hứng từ ếch cây và cây không khí (Tillandsia).

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng rất khó vượt qua vấn đề lớn nhất của thu nước từ không khí là chi phí và sản lượng. Theo Christopher Gasson, chủ sở hữu của ấn phẩm nghiên cứu Global Water Intelligence, lượng nước tạo ra khá nhỏ và khó xác định nó nằm ở đâu trong danh mục nguồn nước. Westerhoff nhận định sản xuất nước như vậy "tốn khoảng 10 lần so với nước máy" và đắt hơn so với phương pháp khử mặn nước biển. Có lo ngại lớn hơn về việc liệu thu thập nước từ không khí có làm tăng xu hướng khô hạn toàn cầu hay không. Theo Westerhoff, điều này không đáng ngại vì nước được đưa trở lại hệ thống nước toàn cầu trong thời gian ngắn. Westerhoff dự đoán cần ít nhất một thập kỷ trước khi công nghệ này thực sự phát triển.

Ngoài cung cấp nước uống, những thiết bị thu nước từ không khí có thể tạo ra nước siêu tinh khiết cần thiết để sản xuất chất bán dẫn, pin, soda, bia và thiết bị y tế. Chúng cũng hữu ích trong các tình huống khẩn cấp như mất điện và thiếu nước trong mưa bão.

An Khang (Theo CNN, Cell, MIT News)