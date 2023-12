Công nghệ thông minh trong giá lạnh kỷ lục ở Trung Quốc

Trung Quốc sử dụng xe tải không người lái, drone và robot thông minh để duy trì các hoạt động cần thiết trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Máy thổi tuyết dọn tuyết trên đường. Ảnh: CFP

Cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc thông báo, 5 trạm đo tại các tỉnh và khu vực Sơn Tây, Hà Bắc, Nội Mông Cổ, ghi nhận mức nhiệt thấp chưa từng thấy vào sáng sớm 20/12. Ví dụ, nhiệt độ ở Đại Đồng, thành phố cổ nổi tiếng với hơn ba triệu dân ở tỉnh Sơn Tây, là -33,2 độ C. Cơ quan này lưu ý, mức nhiệt hôm qua còn thấp hơn kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất mọi thời đại từng ghi nhận ở những khu vực trên vào hôm 17/12.

Nguyên nhân của đợt giá rét đang quét qua Trung Quốc và gây ra mức nhiệt thấp kỷ lục được cho là do ảnh hưởng của xoáy Bắc Cực. Xoáy cực, dải không khí lạnh di chuyển quanh Bắc Cực và có tác dụng giữ cho không khí lạnh ở đây không tràn xuống phía nam, có vẻ đã suy yếu.

Trong thời tiết lạnh giá, công nghệ đóng vai trò quan trọng giúp duy trì cả hoạt động sản xuất lẫn cuộc sống thường nhật. Những công nghệ tiên tiến đang trở nên phổ biến hơn tại Trung Quốc, hỗ trợ dọn tuyết, làm tan băng, duy trì nguồn điện và giải quyết những thách thức do lượng mưa và tuyết lớn trong mùa đông, CGTN hôm 21/12 đưa tin.

Cơ giới hóa

Ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, việc dọn tuyết được cơ giới hóa nhờ sử dụng các phương tiện làm tan băng, máy thổi tuyết và chất làm tan tuyết sinh học.

Tại mỏ lộ thiên Pingshuo East, một trong những mỏ lộ thiên lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Sơn Tây giàu tài nguyên than đá, màn hình lớn tại trung tâm điều khiển của mỏ hiển thị những thông tin cập nhật trực tiếp về các hoạt động nổ mìn, khai thác và vận chuyển diễn ra tuần tự, bất chấp nhiệt độ cực lạnh và tuyết rơi dày.

Mỏ duy trì hoạt động không gián đoạn nhờ sự hỗ trợ của đội xe tải không người lái, được đưa vào vận hành năm 2022, theo phó giám đốc mỏ Dong Shubin. "Chúng tôi đã vận hành phối hợp 5 xe tải không người lái. Trước đây, cần khoảng 20 nhân viên để vận hành những xe tải này mỗi ngày. Nhưng giờ chỉ cần vài nhân viên đảm bảo an toàn, theo dõi màn hình từ phòng điều khiển để đề phòng", ông nói. Dong cho biết thêm, mỏ đặt mục tiêu vận hành không người lái với khoảng 100 xe tải, mỗi xe có thể chịu tải hơn 300 tấn.

Tại nhiều mỏ thông minh ở Trung Quốc, việc điều khiển từ xa các thiết bị như xẻng điện và giàn khoan cũng đang được tăng cường, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm tác động của thời tiết khắc nghiệt.

Một chiếc drone do các công nhân ở thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, vận hành. Ảnh: CFP

Robot thông minh

Tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, nơi nhiệt độ mùa đông giảm xuống mức gần - 20 độ C, các robot kiểm tra thông minh cho phép nhân viên có thể ngồi trong phòng và giám sát thiết bị trạm biến áp.

"Các robot có thể nhanh chóng đánh giá tình trạng thiết bị, giúp tăng đáng kể hiệu quả công việc của chúng tôi. Các robot trang bị 40 camera độ phân giải cao gắn trên phần đầu xoay được", Wang Xinbing, nhân viên chi nhánh địa phương của Tập đoàn lưới điện Trung Quốc, cho biết. Wang có thể xem xét dữ liệu và hình ảnh do robot truyền từ trạm biến áp 220 kV cách đó 30 km.

Drone công nghệ cao

Drone rất hữu ích khi tiến hành những cuộc kiểm tra nhanh ở địa hình gồ ghề của dãy núi Đại Biệt, dãy núi nằm ở vùng ranh giới giữa các tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy. Trong đợt rét đậm gần đây, huyện Nhạc Tây, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, có lượng tuyết rơi lớn. Nguy cơ lượng băng trên các đường dây điện tăng đe dọa đến nguồn cung cấp điện của cả huyện.

"Các phương tiện bay không người lái với cánh cố định có thể hoạt động ở độ cao lớn, có tốc độ nhanh và có thể di chuyển xa. Với những tuyến đường bay được xác định trước, chúng có thể hoàn thành việc kiểm tra trong vòng một giờ", Chu Zhugang, nhân viên chi nhánh An Khánh của Tập đoàn lưới điện Trung Quốc, cho biết.

Thu Thảo (Theo CGTN)