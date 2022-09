Công nghệ thông minh trên máy nước nóng

Các dòng máy nước nóng thế hệ mới có khả năng chống giật - bỏng, kiểm soát lỗi khi vận hành, điều khiển từ xa... tăng độ an toàn cho người dùng.

Thông tin chia sẻ trong tọa đàm Sản phẩm tôi yêu chủ đề "Ứng dụng công nghệ thông minh trong máy nước nóng", phát sóng trên VnExpress ngày 27/9. Chương trình có sự tư vấn từ chuyên gia công nghệ Trần Đức Trung và ông Nguyễn Vương Đức - Trưởng bộ phận chiến lược sản phẩm tại Ariston Việt Nam.

Chuyên gia công nghệ Trần Đức Trung (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Vương Đức tại buổi tọa đàm. Ảnh: Quỳnh Trần

Cụ thể, theo ông Nguyễn Vương Đức, an toàn là một trong những mục tiêu hàng đầu của nhà sản xuất, cũng là tiêu chí chính yếu mà người dùng quan tâm khi chọn mua máy nước nóng (bình nóng lạnh). Trước đây an toàn được hiểu theo nghĩa tương đối hẹp, hiện nay khái niệm này mở rộng hơn, bao gồm chống giật lẫn chống bỏng nhằm đảm bảo an toàn với người dùng, nhất là khi gia đình có người già, trẻ nhỏ.

Hầu hết dòng máy nước nóng đều có cầu dao chống giật ELCB, mạch điện phủ bảo vệ chống thấm. Ngoài tính năng cơ bản này, máy nước nóng trực tiếp Ariston còn trang bị công nghệ chống bỏng Residual Heat và khóa nhiệt độ an toàn. Với công nghệ Residual Heat, bầu đun của máy có thiết kế bộ phận gờ tạo xoáy giúp luồng nước lạnh khi đi vào hòa tan nhanh với nước nóng còn thừa trong bầu đun, trung hòa nhiệt độ. Nhờ vậy, lúc người dùng mở máy sau khi tạm dừng trong thời gian ngắn, nhiệt độ nước đầu ra sẽ không bị tăng lên đột ngột.

Chuyên gia Trần Đức Trung phân tích, các thiết bị công nghệ hiện nay đều vận hành trên sự điều khiển của con chip. Con chip càng cao cấp thì thiết bị càng thông minh.

Lấy ví dụ trên máy Ariston, trước khi máy hoạt động con chip sẽ rà soát tình trạng an toàn các bộ phận điện. Nếu tất cả bộ phận này hoạt động tốt, đèn Safety check sẽ báo màu xanh, người dùng có thể dùng máy. Trường hợp đèn nhấp nháy tức là có lỗi và người dùng cần thông báo cho kỹ thuật để được hỗ trợ. Bình gián tiếp cũng có con chip này, thông báo mã lỗi trên màn hình. Công nghệ Safety Check là một trong những tính năng cao cấp nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình hoạt động của máy.

Ông Đức Trung cho biết người dùng quan tâm nhiều yếu tố về công nghệ, thương hiệu khi chọn máy nước nóng. Ảnh: Quỳnh Trần

Các dòng máy gián tiếp của hãng còn có công nghệ tiết kiệm điện Eco Evo, tức máy sẽ học thói quen người dùng để từ đó đề xuất nhiệt độ phù hợp, tránh dư thừa và gây lãng phí điện năng. Còn trên máy trực tiếp, công nghệ Eco thiết lập chu trình đun thông minh: đun nóng nước trong 6 giây rồi dừng khoảng một giây, quá trình ngắt mở liên tục này giúp tận dụng khoảng nhiệt dư để tiết kiệm điện. Theo thử nghiệm của hãng, trong điều kiệm tiêu chuẩn công nghệ Eco có thể giúp gia đình tiết kiệm đến 22% điện năng. Quy đổi cho số điện tiêu dùng của một hộ gia đình 4 người, con số này đồng nghĩa với việc có thể tiết kiệm hơn 700.000 đồng cho một năm.

Với khu vực nước yếu hoặc giờ cao điểm, một số sản phẩm sẽ không kích hoạt công tắc lưu lượng để hoạt động. Ariston có khả năng kích hoạt ở lưu lượng thấp ở trên cả máy có bơm hoặc không bơm. Nhờ vậy ở khu vực nước yếu thiết bị vẫn hoạt động dễ dàng. Bơm trợ lực trên máy trực tiếp giúp lực nước mạnh hơn nhưng có thể tạo cảm giác khó chịu khi bơm quá ồn. Thế hệ sản phẩm mới của hãng được cải tiến máy bơm với độ ồn chỉ 36 dB (nhỏ hơn tiếng nói thầm - 40 dB).

Chuyên gia Trần Đức Trung nhấn mạnh, sau Covid-19, người dùng có xu hướng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe. Họ thường ưu tiên chọn máy nước nóng kết hợp các bộ lọc nước từ đầu vào đến nguồn ra.

Đi sâu về công nghệ kháng khuẩn, ông Nguyễn Vương Đức cho biết đơn vị cũng chú trọng đến vấn đề sức khỏe người dùng thông qua việc ứng dụng công nghệ ion bạc kháng khuẩn, ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn có hại. Vòi sen trên máy trực tiếp cũng tích hợp ion bạc để tăng độ kháng khuẩn khi nước ra khỏi máy.

Ngoài ra, một số tiện ích khác trên bình gián tiếp như Wi-Fi hỗ trợ tắt mở từ xa, đặt lịch, hẹn giờ, kiểm soát tổng lượng điện tiêu thụ, tạo trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Ông Vương Đức giải thích về các công nghệ thông minh trên dòng máy Ariston. Ảnh: Quỳnh Trần

Vậy, để lựa chọn dòng máy nước nóng phù hợp với gia đình, người dùng cần quan tâm những tiêu chí nào? Đầu tiên, ông Đức Trung khuyên người mua nghĩ đến ngân sách. Tiếp theo, dựa trên nhu cầu của gia đình như nhà bao nhiêu người, lượng nước cho mỗi người trong một lần dùng... để quyết định mức dung tích, công suất, máy có bơm hay không. Điều cần thiết nhất là nắm rõ đặc điểm của từng dòng máy và tính năng, công nghệ sản phẩm.

Trên thị trường hiện có 4 dòng máy nước nóng là năng lượng mặt trời, bơm nhiệt, trực tiếp, gián tiếp. Phổ biến nhất là hai loại: máy trực tiếp (làm nóng trực tiếp) và gián tiếp (bơm vào bồn chứa rồi đun lên).

Máy gián tiếp có ưu điểm đa dạng dung tích: 15, 20, 30 lít thậm chí có loại 50, 100 hay 500 lít. Nhiệt độ làm nóng cao, tối đa đến 75-80 độ C. Máy có thể chia nhiều nguồn như 2-3 phòng tắm, dẫn ra khu rửa chén bát để sử dụng. Ở các thành phố lớn, chung cư có khoảng âm trần là nơi thích hợp để giấu bình nước nóng, tăng thẩm mỹ cho không gian phòng tắm.

Tuy nhiên dòng máy này có nhược điểm là cần không gian lớn lắp đặt, tường vững chắc vì trọng lượng khá lớn (khoảng 45-50 kg gồm cả nước). Khi lắp cần đường ống nóng lạnh đi kèm. Người dùng cũng phải chờ một thời gian để máy đun nước (có thể 15-20 phút), không thể tắm ngay. Có trường hợp thiết lập nhiệt độ không phù hợp dẫn đến dư thừa nước sau sử dụng, hao tốn điện.

Nhược điểm của bình gián tiếp chính là ưu điểm của máy trực tiếp và ngược lại. Cụ thể máy trực tiếp có khả năng làm nóng ngay lập tức, không mất thời gian chờ đợi. Việc lắp đặt đơn giản, máy nặng chỉ 2-3 kg, không cần yêu cầu gắn trên tường, linh hoạt về vị trí. Thiết bị không cần đường ống nóng lạnh sẵn mà chỉ yêu cầu một đầu vào. Sản phẩm bán kèm đủ phụ kiện lẫn vòi sen nên chỉ cần mua về và sử dụng. Một số dòng máy trực tiếp có dòng bơm trợ lực để tăng lượng nước.

Máy nước nóng trực tiếp Ariston. Ảnh: Ariston

Điểm yếu của thiết bị là không phù hợp lắp ở nơi có nhiệt độ thấp vì nước đi qua thanh đốt chỉ làm tăng thêm 20 độ C so với nước đầu vào. Tức nước đầu vào 20 độ thì nhiệt tối đa là 40 độ. Nếu trời lạnh 10 độ C hay thấp hơn thì nước ra vòi sen sẽ dưới 30 độ, vẫn khá lạnh khi tắm.

Dựa trên đặc điểm này, chuyên gia tư vấn máy gián tiếp hợp miền Bắc, miền Nam thì có thể linh hoạt hai loại máy tùy điều kiện. Nếu ở chung cư, nhà liền kề, biệt thự thì nên dùng gián tiếp để tận dụng giấu âm trần, tăng tính thẩm mỹ; nhiệt độ cao có thể tắm bồn. Với nhà mặt đất điện áp kém, nước yếu thì nên ưu tiên máy nước nóng trực tiếp để có bơm trợ lực. Kết hợp tiêu chí về mẫu mã, thương hiệu, hậu mãi, người dùng nên tìm sản phẩm có công nghệ kiểm soát an toàn Safety Check, tối ưu điện năng Eco, chống bỏng Residual Heat và ổn định nhiệt độ để tăng tiện ích khi sử dụng, đảm bảo an toàn cho mọi thành viên.

Minh Tú